Τα-5-πράγματα-στο-σπίτι-που-καίνε-ρεύμα-όλο-το-24ωρο-χωρίς-να-το-καταλαβαίνετε

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο λογαριασμός ρεύματος ανεβαίνει, ενώ δεν άλλαξαν συνήθειες.

Η απάντηση συχνά δεν βρίσκεται στις μεγάλες συσκευές, αλλά σε εκείνες που μένουν μόνιμα στην πρίζα και καταναλώνουν ρεύμα όλο το 24ωρο.

Πρόκειται για κατανάλωση που δεν φαίνεται, αλλά στο τέλος του μήνα κοστίζει.

1. Router και modem

Το router λειτουργεί:

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ακόμη κι όταν κοιμάστε ή λείπετε. Η κατανάλωση ανά ώρα είναι μικρή, αλλά συνεχής.

Τι μπορείτε να κάνετε:

σβήσιμο όταν λείπετε πολλές ώρες

πολύμπριζο με διακόπτη

προγραμματισμός απενεργοποίησης τη νύχτα (όπου γίνεται)

2. Τηλεόραση και συσκευές σε standby

Τηλεόραση, αποκωδικοποιητής, κονσόλα, soundbar:

δεν είναι ποτέ πραγματικά «σβηστά»

καταναλώνουν ρεύμα σε standby

πολλές φορές έχουν περισσότερα από ένα κυκλώματα ενεργά

Συχνό λάθος:

Το κόκκινο λαμπάκι δεν σημαίνει μηδενική κατανάλωση.

Λύση:

Πολύμπριζο με διακόπτη και πλήρης αποσύνδεση.

3. Φορτιστές μόνιμα στην πρίζα

Φορτιστές για:

κινητά

tablets

ακουστικά

laptops

Καταναλώνουν ρεύμα ακόμη κι όταν δεν φορτίζουν συσκευή.

Επιπλέον:

φθείρονται πιο γρήγορα

αυξάνουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης

Σωστή πρακτική:

Βγάζετε τους φορτιστές από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

4. Παλαιά ψυγεία και καταψύκτες

Το ψυγείο:

Δουλεύει όλο το 24ωρο. Είναι από τις λίγες συσκευές που δεν «ξεκουράζονται» ποτέ. Πρόκειται βεβαίως για μία συσκευή που δεν μπορούμε να βγάλουμε από την πρίζα ποτέ. Τι βοηθάει άμεσα:

σωστή θερμοκρασία (ψυγείο 4–5°C)

όχι υπερφόρτωση

καθαρά λάστιχα πόρτας

5. Συσκευές που «ξεχάστηκαν» στην πρίζα

Τυπικά παραδείγματα:

μικροσυσκευές κουζίνας

αφυγραντήρες σε standby

θερμαντικά σώματα με φωτάκι

Ακόμη κι αν δεν λειτουργούν ενεργά, τραβούν ρεύμα.

Το κρυφό κόστος του standby

Η κατανάλωση από όλες αυτές τις πηγές:

δεν φαίνεται άμεσα

δεν ελέγχεται εύκολα

αλλά προστίθεται συνεχώς

Σε ένα μέσο σπίτι, μπορεί να φτάσει αισθητό ποσοστό του λογαριασμού.

Τι μπορείτε να κάνετε άμεσα

✔ Χρησιμοποιήστε πολύμπριζα με διακόπτη

✔ Αποσυνδέετε φορτιστές

✔ Σβήνετε router όταν δεν χρειάζεται

✔ Ελέγξτε παλιές συσκευές

✔ Μην αφήνετε τίποτα «μόνιμα» στην πρίζα χωρίς λόγο

Ο λογαριασμός ρεύματος δεν ανεβαίνει μόνο από μεγάλες, ενεργοβόρες συσκευές. Συχνά φουσκώνει από μικρές, αδιάκοπες καταναλώσεις που περνούν απαρατήρητες. Ο έλεγχος του τι μένει μόνιμα στην πρίζα είναι από τα πιο απλά — και αποτελεσματικά — βήματα για να περιορίσετε το κόστος.