Τουρισμός: Η Θεσσαλία στο προσκήνιο της βελγικής αγοράς – Απευθείας αεροπορική σύνδεση

Εκδήλωση προβολής της Θεσσαλίας ως πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Κάτω Χωρών την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με αφορμή την απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ryanair από το αεροδρόμιο Charleroi (Βέλγιο) προς τον Βόλο (Αεροδρόμιο Αγχιάλου).

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στους χώρους της ελληνικής πρεσβείας στις Βρυξέλλες και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στόχος της ήταν η ανάδειξη της Θεσσαλίας ως σύγχρονου θεματικού τουριστικού προορισμού, παρουσιάζοντας τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού της περιοχής, καθώς και τις νέες δυνατότητες πρόσβασης που δημιουργεί η απευθείας αεροπορική σύνδεση με το Βέλγιο.

Η πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο Σοφία Γραμματά κατά τη διάρκεια της ομιλίας της

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό από την πρέσβη της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου.

Ακολούθησαν ομιλίες από την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θεσσαλίας, Αναστασία Αδαμοπούλου, με μια εφ’ όλης της ύλης παρουσίαση για την ποικιλομορφία και τις δυνατότητες του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Από τη διευθύντρια της Υπηρεσίας ΕΟΤ Benelux, Νικολέττα Νικολοπούλου, παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας και οι προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής.

Η Géraldine Demaeseneer, B2B Business Developer-Commercial Department του αεροδρομίου Charleroi παρουσίασε τα στοιχεία του αεροδρομίου

Σειρά είχαν παρουσιάσεις από τη Géraldine Demaeseneer, B2B Business Developer-Commercial Department του αεροδρομίου Charleroi, η οποία παρουσίασε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απευθείας πτήση Charleroi-Βόλος, από τον Χρήστο Γιακουβή, πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας, τον Χρήστο Κωτούλα, εκπρόσωπο του οινοποιείου Θεόπετρα-Τσιτσιλής, και τη Θέκλα Καμμένου, μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου από την Ελλάδα και το Βέλγιο, tour operators, επαγγελματίες του travel trade, καθώς και βέλγοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα για Β2Β συναντήσεις σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Παρουσίαση των θεσσαλικών κρασιών από τον Χρήστο Κωτούλα

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ελληνικό μπουφέ, όπου οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μοναδικές γεύσεις από την ελληνική κουζίνα και θεσσαλικά κρασιά από το Οινοποιείο Θεόπετρα, έναν σύγχρονο βιολογικό αμπελώνα στην περιοχή των Μετεώρων, ενισχύοντας τη βιωματική εμπειρία του προορισμού.

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας στα διεθνή μέσα

Η πρωτοπορία της Ελλάδας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, όπως αυτή παρουσιάστηκε πρόσφατα από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην εκδήλωση Route 25 του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καταγράφηκε σε διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κάτω Χωρών.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου του υπουργείου Τουρισμού μεταφράστηκε στην ολλανδική και στη γαλλική γλώσσα και απεστάλη στον Τύπο με συνέπεια να αναρτηθεί άμεσα στη μεγαλύτερη τουριστική ιστοσελίδα ειδήσεων Β2Β της Ολλανδίας, travelution.expert.