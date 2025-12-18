Το-radisson-hotel-group-επεκτείνει-το-χαρτοφυλάκιό-του-στην-Ελλάδα

Το Radisson Hotel Group ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα, όπου ήδη λειτουργεί πέντε καταλύματα.

Το Radisson Hotel Group ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για το Radisson Collection Resort στη Σαντορίνη, το πρώτο κατάλυμα της αλυσίδας Radisson Collection στην Ελλάδα, προσθέτοντας ακόμη μία ποιοτική επιλογή στο χαρτοφυλάκιό του από θέρετρα σε όλη τη χώρα και τη Μεσόγειο. Το θέρετρο αναμένεται να ανοίξει το 2028 και θα διαθέτει 50 σουίτες, η κάθε μία με ιδιωτική πισίνα, σε μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές του νησιού.

Ειδικότερα, το νέο θέρετρο θα περιλαμβάνει 50 κλίνες, όλες σχεδιασμένες ως σουίτες με ιδιωτικές πισίνες, ευρύχωρες υπαίθριες βεράντες και εσωτερικούς χώρους που συνδυάζουν την κληρονομιά της Σαντορίνης με τη σύγχρονη αισθητική της Radisson Collection. Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες εστίασης και μπαρ, συμπεριλαμβανομένων ενός lobby bar και ενός εστιατορίου, με έμφαση στα τοπικά υλικά και τη μεσογειακή κουζίνα. Μία μεγάλη εξωτερική πισίνα θα είναι στρατηγικά τοποθετημένη για να προσφέρει θέα στην Καλντέρα, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό χώρο κοινωνικής συνάθροισης κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ.

Ο CEO της Vero View Single Member S.A., Αλέξανδρος Καραθανάσης, δήλωσε: «Καθώς ξεκινάμε την ανάπτυξη του πρώτου Radisson Collection Resort στη Σαντορίνη, βλέπουμε αυτό το ορόσημο όχι απλώς ως μία ακόμη σημαντική επένδυση του Ομίλου μας, αλλά ως συνέχεια της μακρόχρονής μας επιδίωξης να προωθήσουμε την ελληνική φιλοξενία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Σαντορίνη αποτελεί εμβληματικό προορισμό και η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές καταφύγιο που να αντανακλά την αυθεντικότητά της, τη φυσική ομορφιά της και τις υψηλές προσδοκίες των σύγχρονων ταξιδιωτών που αναζητούν μία μοναδική εμπειρία. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν ο Elie Milky και το Radisson Hotel Group, η οποία ενισχύει τη δέσμευσή μας να θέσουμε ένα νέο πρότυπο στις Κυκλάδες».

«Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική αγορά για το Radisson Hotel Group και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό και συνεκτικό χαρτοφυλάκιο στις βασικές πόλεις και προορισμούς θέρετρων της χώρας. Η υπογραφή του Radisson Collection Resort στη Σαντορίνη ενισχύει την παρουσία μας στις Κυκλάδες και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην επέκταση της πολυτελούς προσφοράς μας σε αυτήν τη δυναμική αγορά, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση μας στο Αιγαίο», δήλωσε ο Chief Development Officer για τη Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ελλάδα και Κύπρο του Radisson Hotel Group, Elie Milky. «Ευχαριστώ θερμά τον Αλέξανδρο Καραθανάση και τη Vero View Single-Member S.A. για την εμπιστοσύνη τους και την έναρξη μίας μακροχρόνιας συνεργασίας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το Radisson Collection είναι το brand πολυτελούς φιλοξενίας του Radisson Hotel Group, το οποίο συγκεντρώνει εξαιρετικά καταλύματα σε μοναδικούς προορισμούς παγκοσμίως. Κάθε ξενοδοχείο σχεδιάζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τον προορισμό του, με προσεγμένη αρχιτεκτονική, ξεχωριστούς εσωτερικούς χώρους και εμπειρίες που αναδεικνύουν την τοπική κουλτούρα, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και τη συνέπεια ενός διεθνούς brand.

Με αυτήν την υπογραφή, το Radisson Hotel Group ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα, όπου ήδη λειτουργεί πέντε καταλύματα. Επιπλέον, έχει άλλα έξι υπό ανάπτυξη, με αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιό του στην Ελλάδα να στοχεύει να φτάσει τα 30 ξενοδοχεία και θέρετρα έως το 2030.