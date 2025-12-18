Φθηνό-ρεύμα-στους-κοινωνικά-ευάλωτους:-Στην-αφετηρία-η-νέα-εκδοχή-του-«Απόλλων»

Προ των πυλών η Υπουργική Απόφαση που θα επιτρέψει την υλοποίηση ΑΠΕ με μπαταρία, τα έσοδα των οποίων θα αξιοποιούνται για την επιδότηση των δικαιούχων ΚΟΤ Α.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η «ενεργοποίηση» της νέας εκδοχής του προγράμματος «Απόλλων», το οποίο στην πρώτη φάση του στοχεύει στην εξασφάλιση χαμηλών τιμών ρεύματος για τους δικαιούχους του ΚΟΤ Α. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται προ των πυλών η Υπουργική Απόφαση που θα ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση φωτοβολταϊκών και αιολικών με μπαταρία, τα έσοδα των οποίων θα αξιοποιούνται για την επιδότηση των λογαριασμών των κοινωνικά ευάλωτων.

Όπως έχει γράψει το -, τα έργα αυτά θα αθροίζουν σε συνολική ισχύ τα 200 MW, εξασφαλίζοντας επομένως πόρους «πράσινης» προέλευσης για τις επιδοτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή οι επιδοτήσεις στους δικαιούχους και των τριών κατηγοριών δικαιούχων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου χρηματοδοτούνται από όλους τους καταναλωτές ρεύματος, μέσω των ποσών που καταβάλλουν για τη ρυθμιζόμενη χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Η έκπτωση στους δικαιούχους ΚΟΤ Α ανέρχεται σε 7,5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η νέα εκδοχή της πρώτης φάσης του «Απόλλων» είναι απαραίτητη καθώς το πρόγραμμα απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με συνέπεια να απολεσθούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία θα χρηματοδοτούνταν η πρώτη φάση. Επομένως, έπρεπε να υπάρξει εναλλακτική φόρμουλα για τη μείωση των τιμών στους λογαριασμούς των κοινωνικά ευάλωτων.

Βελτιωμένο πλαίσιο

Όπως δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή ο υπουργός ΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δέσμευση CO2, η απένταξη από το RRF δεν έγινε γιατί εγκαταλείπεται η πολιτική στόχευση, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Γιατί με βάση τα τεχνικά, τα οικονομικά και τα συμμετοχικά δεδομένα, δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση εντός Ταμείου Ανάκαμψης.

«Και έχουμε δεσμευτεί και δεσμευόμαστε και σήμερα εδώ ότι το πρόγραμμα θα επανεκκινήσει με ένα νέο βελτιωμένο πλαίσιο και εναλλακτική χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον κεντρικό στόχο, την ενίσχυση ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών. Το νέο πλαίσιο θα ανακοινωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα», πρόσθεσε.

Η καινούρια «αρχιτεκτονική» προβλέπει ότι τα έργα ΑΠΕ θα προκριθούν μέσα από το μειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργήσει η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ), με κριτήριο ποιοι σταθμοί θα διεκδικήσουν μικρότερο εγγυημένο έσοδο, («ταρίφα»). Καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πολύ μεγάλη «δεξαμενή» έτοιμων για υλοποίηση μονάδων, εκτιμάται ότι στη διαδικασία θα υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός, με συνέπεια οι «ταρίφες» να διαμορφωθούν σε χαμηλά επίπεδα.

«Πράσινοι» πόροι

Το γεγονός αυτό θα σημαίνει πως σε ετήσια βάση τα έργα θα εξασφαλίζουν από τη συμμετοχή τους στην αγορά περισσότερα έσοδα από όσα προβλέπει η «ταρίφα» τους. Εξαιτίας ωστόσο της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης που θα έχουν υπογράψει, θα πρέπει αυτά τα «υπερέσοδα» να τα επιστρέφουν στην πολιτεία και πιο συγκεκριμένα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Κατά συνέπεια ο ΕΛΑΠΕ θα αποκτήσει ένα ειδικό αποθεματικό, το οποίο συνεχώς θα ανανεώνεται, για να χρηματοδοτηθούν οι εκπτώσεις.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα βασιστεί στο σχήμα δημοπρασιών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ και το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε τεχνολογία (αιολικά, φωτοβολταϊκά) να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% του χαρτοφυλακίου που θα προκριθεί, δηλαδή να μην αθροίζει έργα λιγότερα από 60 MW.

Αλλαγές και στη 2η φάση

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την προηγούμενη εκδοχή της πρώτης φάσης του «Απόλλων», η «ένεση» από το RRF αφορούσε ένα κονδύλι 100 εκατ, ευρώ, για την επιδότηση των παραγωγών ΑΠΕ ώστε να προσθέσουν στις μονάδες τους μπαταρίες και, με αυτό τον τρόπο, να μπορούν να καλύπτουν μέσω net-billing και υψηλό ταυτοχρονισμό (δηλαδή για πολλές ώρες το 24ωρο) με «πράσινες» Μεγαβατώρες τις ανάγκες των κοινωνικά ευάλωτων. Όπως θα πραγματοποιηθεί τελικά το πρόγραμμα, η κάλυψη της κατανάλωσης των κοινωνικά ευάλωτων δεν θα γίνει μέσω ενεργειακού συμψηφισμού.

Ο νέος σχεδιασμός του προγράμματος παρακάμπτει την απώλεια των 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μένει να φανεί αν στη νέα εκδοχή του, θα μπορεί να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές ρεύματος για τους δικαιούχους του ΚΟΤ-Α. Στην προηγούμενη παραλλαγή, στόχος ήταν να προκύψουν σταθερές τιμές στα επίπεδα των 3 – 3,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

Την ίδια στιγμή, στα σκαριά βρίσκεται και η δεύτερη φάση του «Απόλλων», με στόχο αυτή τη φορά να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των Περιφερειών, των Δήμων και των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στη φόρμουλα με την οποία θα επιτευχθεί η μείωση, όπως δείχνουν πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού ΠΕΝ. Νίκου Τσάφου, στη Βουλή.

«Παραμένει σκοπός μας να υλοποιηθούν και τα δύο σκέλη και προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Ιδίως για τις Περιφέρειες, στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα πιο λειτουργικά, με βάση συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο. Πρέπει να διαστασιολογήσουμε το έργο και τις καταναλώσεις ώστε να προχωρήσει», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.