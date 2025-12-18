Φον ντερ Λάιεν: Αναβάλλεται η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ – MERCOSUR για τον Ιανουάριο

Η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της MERCOSUR δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά το Σάββατο, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, αλλά μετατίθεται για τον επόμενο μήνα. Την ενημέρωση αυτή έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Όπως μεταφέρθηκε στους «27», ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, συμφώνησε σε αίτημα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι για αναβολή της υπογραφής. Στόχος της Μελόνι είναι να κερδίσει χρόνο ώστε να καθησυχάσει τους Ιταλούς αγρότες, οι οποίοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι η συμφωνία θα τους εκθέσει σε ανταγωνισμό από φθηνές εισαγωγές πουλερικών και βοείου κρέατος από τη Λατινική Αμερική.

Η κίνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ανέτρεψε τον αυτοτεθέντα στόχο της ΕΕ να υπογράψει τη συμφωνία στις 20 Δεκεμβρίου με τις χώρες της MERCOSUR — Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη. Παρ’ όλα αυτά, τα κράτη-μέλη που στηρίζουν σθεναρά τη συμφωνία, με επικεφαλής τη Γερμανία, πιέζουν ώστε να οριστεί άμεσα νέα ημερομηνία υπογραφής.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, αν η υπογραφή μετατεθεί χρονικά για το 2026, τότε αναμένεται να βρεθεί νέα ημερομηνία στα μέσα Ιανουαρίου. Η ανησυχία των υποστηρικτών της συμφωνίας είναι ότι περαιτέρω καθυστερήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν τελικά στο ναυάγιο της συμφωνίας, ενισχύοντας τις αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή περιπλέκοντας τη διαδικασία όταν η Παραγουάη —που διατηρεί επιφυλάξεις— αναλάβει την προεδρία της MERCOSUR από τη Βραζιλία στο τέλος του έτους.

Σε μια προσπάθεια να κατευναστούν οι ανησυχίες των αγροτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενέκριναν το βράδυ της Τετάρτης συμπληρωματικό κείμενο, το οποίο προβλέπει την επαναφορά δασμών σε περίπτωση που οι εισαγωγές πουλερικών και βοείου κρέατος από τη Λατινική Αμερική αποσταθεροποιήσουν τις ευρωπαϊκές αγορές. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τη διατήρηση της πολιτικής στήριξης της συμφωνίας εντός της ΕΕ.

- – ΜΠΕ