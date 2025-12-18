Φρίκη-στη-Βιέννη:-Βασάνισαν-και-έκαψαν-τον-21χρονο-γιο-του-αντιδημάρχου-του-Χαρκόβου-για-να-του-κλέψουν-$200.000-σε-crypto

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας ήταν ανατριχιαστικά: περίπου το 80% του σώματος του θύματος έφερε σοβαρά εγκαύματα, ενώ διαπιστώθηκαν εκτεταμένα τραύματα από χτυπήματα – συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι και σπασμένα δόντια. Δεν εντοπίστηκαν όμως σημάδια αιθάλης στους πνεύμονες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο νεαρός ήταν ήδη νεκρός ή αναίσθητος όταν πυρπολήθηκε. Η αυστριακή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια: ο δράστης έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο σκόπιμα, χρησιμοποιώντας επιταχυντική ύλη, πιθανότατα για να καλύψει τα ίχνη του φόνου.

Η σορός αναγνωρίστηκε (μέσω οδοντιατρικών στοιχείων) ότι ανήκε στον 21χρονο Ντανίλο Κουζμίν . Στο καμένο όχημα βρέθηκε ένα λιωμένο μεταλλικό δοχείο με οσμή βενζίνης – παρότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιούσε πετρέλαιο κίνησης – ένδειξη πως η φωτιά προκλήθηκε εσκεμμένα με εύφλεκτο υγρό.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο έσβησαν τη φωτιά σε μία μαύρη Mercedes με ουκρανικές πινακίδες – όχημα που ανήκε στην οικογένεια Κουζμίν – και δυστυχώς ανακάλυψαν στο πίσω κάθισμα ένα απανθρακωμένο πτώμα.

Τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες της 26ης Νοεμβρίου, σήμανε συναγερμός σε συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Ντόναουστατ της Βιέννης όταν ένας κάτοικος εντόπισε ένα αυτοκίνητο να φλέγεται κάτω από γέφυρα και κάλεσε την πυροσβεστική.

Στις 25 Νοεμβρίου 2025 η οικογένειά του έχασε ξαφνικά επαφή μαζί του και ανησύχησε, καθώς ο 21χρονος δεν συνήθιζε να μένει ασυνόδευτος. Μάλιστα, διαπίστωσαν ότι δύο ψηφιακά πορτοφόλια του με κρυπτονομίσματα είχαν αδειάσει, γεγονός που τους θορύβησε – έτσι δήλωσαν επίσημα την εξαφάνισή του στις αρχές. «Πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία», δήλωσε συγκλονισμένος ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ίγκορ Τερέχοφ, αρνούμενος να σχολιάσει περαιτέρω καθώς το θέμα θεωρείται προσωπική υπόθεση της οικογένειας του συνεργάτη του.

Ο Ντανίλο Κουζμίν ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Βιέννη ως φοιτητής και προερχόταν από ευκατάστατη οικογένεια – πατέρας του είναι ο αντιδήμαρχος του Χαρκόβου, Σερχίι Κουζμίν.

Σοκ έχει προκαλέσει σε Αυστρία και Ουκρανία η υπόθεση του 21χρονου Ντανίλο Κουζμίν, γιου του αναπληρωτή δημάρχου του Χαρκόβου , ο οποίος βασανίστηκε επί ώρες και κάηκε ζωντανός μέσα σε αυτοκίνητο στη Βιέννη. Κίνητρο των δραστών φέρεται να ήταν η αρπαγή κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 200.000 δολαρίων.

Βασανιστήρια για τους κωδικούς και αρπαγή $200.000 σε crypto

Η υπόθεση που αρχικά φαινόταν μυστηριώδης άρχισε γρήγορα να ξεδιαλύνεται. Οι αστυνομικοί, ανατρέχοντας στις κινήσεις του Κουζμίν, εντόπισαν ότι το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου ο 21χρονος είχε επισκεφθεί ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο της Βιέννης (Sofitel). Στο υπόγειο πάρκινγκ του ξενοδοχείου σημειώθηκε μια συμπλοκή: ένας μάρτυρας άκουσε φασαρία και βρέθηκαν κηλίδες αίματος στη σκάλα. Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν πως ο Κουζμίν βρισκόταν εκεί μαζί με έναν 19χρονο Ουκρανό, γνωστό του – μάλιστα φοιτητή στο ίδιο πανεπιστήμιο – τον οποίο εμπιστευόταν.

Σύμφωνα με τις αυστριακές και ουκρανικές αρχές, ο 19χρονος αυτός παρέσυρε τον Κουζμίν σε παγίδα, εκμεταλλευόμενος τη φιλική τους σχέση. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ο γιος του αντιδημάρχου είχε εκμυστηρευθεί άθελά του στον συμπατριώτη του ότι η οικογένειά του διέθετε σημαντική περιουσία σε κρυπτονομίσματα. Ο νεαρός δράστης, σε συνεργασία με έναν 45χρονο επίσης Ουκρανό, κατέστρωσαν σχέδιο δολοφονίας για να αποσπάσουν αυτά τα ψηφιακά κεφάλαια.

Ο πατέρας του θύματος, Σεργκέι Κουζμίν, αντιδήμαρχος της πόλης του Χαρκόβου

Το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου, στο υπόγειο γκαράζ, ο Κουζμίν δέχθηκε άγρια επίθεση. Ξυλοκοπήθηκε βαριά – χαρακτηριστικό είναι ότι του έσπασαν σχεδόν όλα τα δόντια – σε μια προσπάθεια των δραστών να του αποσπάσουν τους κωδικούς πρόσβασης των crypto λογαριασμών του. Υπό το καθεστώς βασανιστηρίων, το θύμα αναγκάστηκε να αποκαλύψει τα απαραίτητα passwords για δύο ψηφιακά πορτοφόλια όπου φυλάσσονταν τα κρυπτονομίσματα. Αφού απέσπασαν ό,τι ήθελαν, οι δράστες μετέφεραν τον ήδη ημιθανή Κουζμίν στο πίσω κάθισμα της Mercedes του πατέρα του και οδήγησαν το όχημα σε μια απομονωμένη τοποθεσία στη Donaustadt.

Εκεί, περιέλουσαν τον 21χρονο και το εσωτερικό του αυτοκινήτου με δύο κάνιστρα βενζίνης – τα οποία ο 19χρονος είχε αγοράσει εκ των προτέρων σε βενζινάδικο της Βιέννης, όπως κατέγραψαν κάμερες – και έβαλαν φωτιά, καίγοντας τον Κουζμίν μέσα στο όχημα. Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, διαφεύγοντας από την Αυστρία.

Τα κίνητρα των δολοφόνων έγιναν προφανή από τα στοιχεία: οι λογαριασμοί κρυπτονομισμάτων του θύματος άδεισαν αμέσως μετά το έγκλημα. Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν επίσημα το ακριβές ποσό, όμως εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 200.000 δολάρια. Οι δράστες φαίνεται ότι μετέτρεψαν γρήγορα τα κρυπτονομίσματα σε μετρητά, καθώς κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν πάνω τους «τεράστια ποσά σε χαρτονομίσματα δολαρίων». Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τον 19χρονο κατασχέθηκαν σχεδόν 90.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο μισό της λείας τους.

«Αποκλείουμε συνεπώς οποιοδήποτε πολιτικό κίνητρο για το έγκλημα – όλα τα στοιχεία δείχνουν πως το κίνητρο ήταν οικονομικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο συνταγματάρχης Γκέραρντ Βίνκλερ, επικεφαλής της κρατικής αστυνομίας της Βιέννης. Οι αυστριακές αρχές χαρακτήρισαν την υπόθεση έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς εγκληματικούς σχεδιασμούς των τελευταίων ετών, καθώς ένας νεαρός από ευκατάστατη οικογένεια πλήρωσε με τη ζωή του την επίδειξη του πλούτου του στον λάθος άνθρωπο.

Οι ύποπτοι, οι συλλήψεις και οι ισχυροί προστάτες τους

Μέσα σε λίγα 24ωρα, οι αυστριακές αρχές κατόρθωσαν να ταυτοποιήσουν τους βασικούς υπόπτους και να σημάνουν συναγερμό διεθνώς.

Οι πληροφορίες για την εμπλοκή τους προωθήθηκαν στην Europol και εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα σύλληψης μέσω της Interpol. Οι δύο ύποπτοι είχαν εγκαταλείψει εσπευσμένα τη Βιέννη τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Νοεμβρίου, περνώντας τα σύνορα προς την Ουκρανία – μάλιστα καταγράφηκε η είσοδός τους από την Ουγγαρία λίγο μετά τις 9 το πρωί εκείνης της ημέρας.

Το βράδυ του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, λιγότερο από τέσσερις ημέρες μετά το έγκλημα, οι καταζητούμενοι εντοπίστηκαν στην Οδησσό της Ουκρανίας. «Και οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν από την ουκρανική αστυνομία αργά το βράδυ του Σαββάτου», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο συνταγματάρχης Βίνκλερ της αστυνομίας Βιέννης, επιβεβαιώνοντας τη σύλληψή τους.

Στην επιχείρηση σύλληψης συμμετείχε ειδική μονάδα της ουκρανικής αστυνομίας (KORD) και οι δράστες συνελήφθησαν στην παραλιακή ζώνη “Τράσα Ζντορόβια” στην Οδησσό, χωρίς να προβάλλουν αντίσταση.

Αμέσως μετά τη σύλληψή τους, οι δύο άνδρες προφυλακίστηκαν με απόφαση ουκρανικού δικαστηρίου για 40 ημέρες. Η Ουκρανία, βάσει της νομοθεσίας της, δεν εκδίδει πολίτες της σε ξένες χώρες, γι’ αυτό και οι αρχές της ζήτησαν επίσημα τη μεταβίβαση της δικογραφίας από την Αυστρία προκειμένου να διεξαγάγουν οι ίδιες τη δικαστική διαδικασία. Οι Αυστριακοί εισαγγελείς συναίνεσαν να παραδώσουν όλα τα στοιχεία και να συνεργαστούν με τις ουκρανικές αρχές, ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν σε δίκη στην πατρίδα τους.

Κατά πληροφορίες, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε συνδυασμό με ληστεία και βασανιστήρια, που στην Ουκρανία επισύρουν μέχρι και ισόβια κάθειρξη.

Η ταυτότητα των συλληφθέντων αρχικά δεν δόθηκε επίσημα στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ουκρανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν τα ονόματα και το προφίλ τους, φέρνοντας στο φως διασυνδέσεις με ισχυρούς κύκλους.

Ο 19χρονος ύποπτος ονομάζεται Μπογκντάν Ρινζούκ (Bogdan Rinzhuk) και φοιτούσε στο ίδιο αυστριακό πανεπιστήμιο με το θύμα. Πρόκειται για γόνο επιφανούς οικογένειας: είναι γιος του Ίβαν Ρινζούκ, γνωστού επιχειρηματία στο Τσερνιβτσί της δυτικής Ουκρανίας, ο οποίος είχε αποκτήσει περιουσία δισεκατομμυρίων χρίβνια ως «βασιλιάς της αγοράς» στην περιοχή. Ο πατέρας του 19χρονου είχε κατηγορηθεί πριν μια δεκαετία για μεγάλης έκτασης οικονομικές ατασθαλίες (δωροδοκία και απάτες), αν και αθωώθηκε αργότερα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αποκάλυψη ότι η μητριά του νεαρού είναι η Όλεσια Ιλαστούκ (Olesya Ilashchuk) – η εν ενεργεία πρέσβειρα της Ουκρανίας στη Βουλγαρία. Η Ιλαστούκ, πρώην επιχειρηματίας στον χώρο των κοσμημάτων, διορίστηκε αιφνιδίως πρέσβης το 2022, διορισμός που είχε προκαλέσει θόρυβο λόγω του μη διπλωματικού παρελθόντος της και της σχέσης της με τον Ρινζούκ τον πρεσβύτερο. Σύμφωνα με τη δημόσια δήλωση πόθεν έσχες της, έχει δηλωμένο ως θετό της γιο τον Μπογκντάν Ρινζούκ.

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι ο 45χρονος Ολεξάντρ Αγκόεφ (Oleksandr Agoev), κάτοικος Οδησσού. Ο Αγκόεφ υπηρετούσε επί χρόνια ως υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο Τελωνείο της Οδησσού (υπήρξε προϊστάμενος τμήματος στο τελωνειακό πόστο του Άκκερμαν) προτού απομακρυνθεί από τη θέση του. Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του Αγκόεφ βρέθηκε ποσό κοντά στα 90.000 δολάρια σε μετρητά, που εκτιμάται ότι προέρχεται από το μερίδιό του στη λεία. Ο 45χρονος φέρεται επίσης να είχε ενεργό ρόλο στα γεγονότα του εγκλήματος – ήταν παρών στον ξυλοδαρμό στο γκαράζ και θεωρείται ότι αυτός βοήθησε στη μεταφορά και καύση του αυτοκινήτου. Οι δύο άνδρες μετά τη σύλληψή τους τήρησαν σιγή και δεν είναι γνωστό αν ομολόγησαν ή έδωσαν κάποια απολογία για τις πράξεις τους.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία εγκλήματος, αλλά για ιστορία “παιδιών από οικογένειες με ισχύ” που νόμισαν ότι θα μείνουν ατιμώρητα χάρη στις πλάτες των γονιών τους» σχολίασε χαρακτηριστικά ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, απαιτώντας διαφάνεια και δίκαιη τιμωρία.