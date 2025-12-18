ΧΑ:-Ο-ΓΔ-συσσωρεύεται-στην-ζώνη-συναλλαγών-των-2077-2114-μονάδων

Παράλληλα, σύμφωνα με τη ν Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 260,0 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ από το ξεκίνημα σε αρνητικό έδαφος καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2077 μονάδες λίγο μετά τις 1μμ. με ρευστοποιήσεις στη Eurobank, τον ΟΠΑΠ και άλλους δεικτοβαρείς τίτλους. Όμως οι αγοραστές επανήλθαν και πέτυχαν να επαναφέρουν το ΓΔ σε θετικό έδαφος, προσωρινά όμως αφού μέχρι τις δημοπρασίες ο ΓΔ έκλεισε με αρνητικό πρόσημο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκαν στο 3,461% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,40%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-2,59% σε συνέχεια της αναγγελίας για κούρεμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο) με την Εθνική (+0,38%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΟΠΑΠ (-2,12%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,72%), o OTE (-0,94%) και η Aegean (- 0,85%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+1,79%), το ΔΑΑ (+1,79%), ο Τιτάν (+1,37%), η Metlen (+1,99%) αλλά και ο Αβαξ (+4,10%), η ΕΧΑΕ (+0,82%) και ο ΟΛΠ (+0,63%) και η Lavipharm (+3,74%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 58 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 55 εκείνων που υποχώρησαν. Η Lamda Development ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη της για το 9μηνο. Στη Φρανκφούρτη, η ΕΚΤ ανακοινώνει το μεσημέρι το ύψος των παρεμβατικών επιτοκίων με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη ρητορική της Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο Γ.Δ. εξακολουθεί να συσσωρεύει μέσα στην ζώνη συναλλαγών 2077-2114 μονάδων με ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνσή του.