Aegean: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες τα φετινά Χριστούγεννα – Πληρότητες άνω του 80% για ταξίδια εξωτερικού

Το Ελσίνκι, η Κοπεγχάγη, το Εδιμβούργο, το Όσλο και η Στοκχόλμη είναι οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού που προτιμούν οι επιβάτες της Aegean από την Αθήνα, για την περίοδο των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων.

Οι αντίστοι top προορισμοί από τη βάση της Aegean στη Θεσσαλονίκης είναι το Ντίσελντορφ, το Βερολίνο, το Αμβούργο, η Φρανκφούρτη και η Βαρκελώνη. Πάντως και εφέτος στις προτιμήσεις των επιβατών είναι και εναλλακτικοί προορισμοί, λιγότερο δημοφιλείς, όπως: Τύνιδα, Κάιρο, Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ζάγκρεμπ και Μαρόκο.

Σύμφωνα με τον εθνικό μας αερομεταφορέα η ζήτηση για την περίοδο των Χριστουγέννων κινείται τα ίδια υψηλά επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά στο δίκτυο εξωτερικού, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Aegean, οι πληρότητες της στο δίκτυο εξωτερικού ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%, τόσο από και προς Αθήνα όσο και από και προς Θεσσαλονίκη, για την περίοδο περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων.

Αναλυτικά:

20/12 ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να αγγίζουν το 85%

23/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90%

28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 85%

28/12 και 30/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να αγγίζουν το 88%.

Οι πληρότητες στο δίκτυο εσωτερικού

Για το δίκτυο του εσωτερικού οι πληρότητες για την περίοδο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Αθήνα αγγίζουν κατά μέσο όρο το 70% ενώ από/προς Θεσσαλονίκη οι πληρότητες ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80% .

Αναλυτικά:

19/12 & 23/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90% και το 85% αντίστοιχα

19/12, 21-22/12, 26/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να αγγίζουν το να κυμαίνονται από 85% – 90%

28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να αγγίζουν σχεδόν το 85%

28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 90%.

Οι top προορισμοί του εσωτερικού

Στις προτιμήσεις για τους προορισμούς εσωτερικού βρίσκονται από τη βάση της Αθήνας: Σητεία, Ρόδος, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, και Κως και από τη βάση της Θεσσαλονίκης: Κως, Χίος, Καλαμάτα, Ρόδος, Ηράκλειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Aegean, στους παραδοσιακά χριστουγεννιάτικους προορισμούς οι κρατήσεις τείνουν να πραγματοποιούνται αρκετά νωρίτερα από την ημέρα αναχώρησης, ενώ κανείς μπορεί να βρει και ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής στους παρακάτω προορισμούς:

Από Αθήνα για:

Φλωρεντία

Νάπολη

Κωνσταντινούπολη

Σμύρνη

Ρώμη

Βενετία

Νίκαια

Από Θεσσαλονίκη για:

Κωνσταντινούπολη

Μιλάνο

Πράγα.

