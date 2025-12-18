alpha-bank:-Ανοίγει-τη-«βεντάλια»-των-διεθνών-εργασιών-και-«χτίζει»-το-νέο-private-banking

Σε περαιτέρω αναδιαμόρφωση της προϊοντικής της γκάμας, του δικτύου αλλά και βασικών παραμέτρων του επενδυτικού της αφηγήματος αναμένεται να προχωρήσει από το νέο έτος, η Alpha Bank.

Πατώντας στον «αέρα» υπεραπόδοσης της φετινής χρονιάς και στην πολυεπίπεδη και λειτουργική συνεργασία με την UniCredit, ο όμιλος της Alpha δείχνει έτοιμος να ισχυροποιήσει τη θέση και τα μερίδια του όπου έχει παρουσία, αλλά και να εισέλθει σε νέες αγορές, προσδίδοντας μεγαλύτερη εξωστρέφεια και διαφοροποίηση.

Στη βάση αυτών, εδράζεται η κίνηση της τράπεζας να μετεξελίξει τη θέση της στο Λουξεμβούργο, από ένα απλό branch, σε private banking, αξιοποιώντας την ισχυρή της θέση στον τομέα του offshore wealth και μεταφέροντας στη νέα αυτόνομη μονάδα, που θα διαμορφωθεί, εν Ελλάδι και όχι μόνο, κεφάλαια. Υπηρεσίες private banking και real estate finance προσφέρει η θυγατρική της Alpha στο Λονδίνο. Το υπό εξέλιξη πλάνο της τράπεζας αναμένεται να λάβει «σάρκα και οστά» εντός του 2026, καθώς έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για λήψη άδειας. Παρότι η UniCredit διαθέτει αντίστοιχο πυλώνα στο Λουξεμβούργο, στρατηγική της Alpha είναι η ανεξάρτητη ανάπτυξη (είτε οργανικά είτε και ανόργανα).

H δυναμική της συμμαχίας με την UniCredit μετουσιώνεται και σε άλλα πεδία πέραν των wholesale, international syndications, transaction banking και asset management. Η Alpha θα αξιοποιήσει τη θέση της ιταλικής τράπεζας στη Γερμανία μέσω της HypoVereinsbank προσφέροντας προϊόντα στεγαστικής πίστης για τους κατοίκους της περιοχής που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, τονώνοντας το συγκεκριμένο τμήμα του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Δέλεαρ για την τράπεζα αποτελεί και το flow και η μεταφορά κεφαλαίων από Μέση Ανατολή, Ασία και Ινδία προς την Ευρώπη, πεδίο το οποίο επεδιώκει ανάμειξη, όπως και η απευθείας χρηματοδότηση, πέραν των κοινοπρακτικών, εταιρειών που επιθυμούν να αναπτυχθούν ή αναπτύσσονται στην περιοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις καθίστανται αναγκαία η δημιουργία μόνιμου desk (γραφείο αντιπροσωπείας). Οι παραπάνω γεωγραφικές ζώνες «τρέχουν» με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υλοποιούνται τέραστια projects που αφορούν μεγάλα έργα υποδομής, data centers και δίκτυα ενέργειας. Δημιουργούνται έτσι μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης, με ελκυστικά spreads και ισχυρό «δίχτυ» ασφαλείας (λαμβάνουν υψηλές αξιολογήσεις από τους οίκους).

Η Κύπρος αποτελεί άλλωστε ένα σημαντικό πρώτο βήμα διεύρυνσης προς αυτή την κατεύθυνση. Η Alpha Bank Cyprus μετά την εξαγορά της AstroBank αναδεικνύεται σε μια «μπουτίκ» τράπεζα, τη στιγμή που οι συμπληρωματικές κινήσεις της μητρικής, μέσω της Axia Ventures (συγχώνευση με Alpha Finance) δημιουργούν έναν καθετοποιημένο όμιλο επενδυτικής τραπεζικής, που αναβαθμίζεται διαρκώς πλάι στην UniCredit.

Σε κοινό βηματισμό προχωρούν οι δύο και στη Ρουμανία. H Alpha κατέχοντας ποσοστό 9,9% στην νέα τραπεζική οντότητα (Αlpha Bank Romania – UniCredit Romania) και ακολουθώντας τη στρατηγική του «επιθετικού» σε εξαγορές Andrea Orcel (CEO UniCredit) μπορεί κάλλιστα να καταλήξει να συμμετέχει με το παραπάνω ποσοστό, σε μια πολύ μεγαλύτερη τράπεζα. Και μάλιστα σε μια οικονομία που έχει τα φόντα να εισέλθει σε ένα μεγάλο μακροοικονομικό μέγα – κύκλο, με τον τραπεζικό κλάδο να προσφέρει ευκαιρίες περαιτέρω ενοποίησης. Στόχος της διοίκησης είναι Ρουμάνια και Κύπρος να καλύπτουν σωρευτικά πάνω από το 20% των εσόδων του ομίλου σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Ένα πρώτο στίγμα των κατευθυντήριων γραμμών της Alpha έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. Βασίλης Ψάλτης, επισημαίνοντας πως η τράπεζα προχωρά σε έναν πλήρη ανασχεδιασμό, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες της πελατειακής της βάσης. Η Alpha στοχεύει στη μεγαλύτερη αφύπνιση του retail και υπό αυτό το πρίσμα ετοιμάζεται να προωθήσει, υπό τη σκέπη της UniCredit, μια νέα γκάμα επενδυτικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών της.

Ο κ. Ψάλτης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη διαμόρφωσης πρόσθετου κεφαλαίου και αποδόσεων από τους Έλληνες καταθέτες και αποταμιευτές προκειμένου να θωρακίσουν το μέλλον τους και το συνταξιοδοτικό τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μικρομεσαία εισοδήματα αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να λαμβάνουν πιο ώριμες αποφάσεις στη διαχείριση των χρημάτων τους προκειμένου να καρπωθούν μια απόδοση μελλοντικά. Στη βάση αυτών «κουμπώνει» ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης.

Ωστόσο, η ελλιπής οικονομική παιδεία και κουλτούρα, η δυσάρεστη εμπειρία φαινομένων της εγχώριας αγοράς κατά το παρελθόν, αλλά και δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας (π.χ. χαμηλά εισοδήματα – το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου, τροφοδοτεί την κατανάλωση) και του συστήματος (έλλειψη φορολογικών κινήτρων, στο πλαίσιο του δεύτερου ή τρίτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος) δημιουργούν σημαντικές αγκυλώσεις και εμπόδια για τα μικρομεσαία εισοδήματα.