alpha-bank:-Στο-7,33%-θα-αυξηθεί-το-ποσοστό-της-jpmorgan

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η JP Morgan Chase & Co. κατέχει έμμεσα από τις 11 Δεκεμβρίου 2025 ποσοστό 3,45% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, μέσω 79,9 εκατ. μετοχών, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία δυνητικά θα οδηγήσουν στην απόκτηση 89.7 εκατ. μετοχών, αντιστοιχώντας σε επιπλέον 3,88%.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 16 Δεκεμβρίου 2025 γνωστοποίηση της JPMorgan Chase & Co. στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1(α) του Ν. 3556/2007, η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 11.12.2025, 79.923.458 κοινές, ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,45% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση 89.749.960 κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στο 3,88% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Ειδικότερα τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής: