bp:-Αποκτά-την-πρώτη-γυναίκα-ceo

Την πρώτη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλο στην ιστορία της απέκτησε η BP, καθώς o βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός προσπαθεί να ανακάμψει έπειτα από μία αποτυχημένη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο διορισμός της Μεγκ Ο’ Νιλ, έρχεται σε ένα σημείο που η BP υστερεί αρκετά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού καταστροφικών εταιρικών αποφάσεων, πολέμου χαμηλών αποδόσεων από τις προσπάθειές της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κακής τύχης.

Αυτά οδήγησαν σε σε πιέσεις από την ακτιβιστική επενδυτική Elliott Investment Management και σε μια προσπάθεια αναστροφής της κατάστασης με έμφαση στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Η Elliott απέκτησε μερίδιο λίγο πάνω από 5% στην BP και έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για να επαναφέρει την εταιρεία στον βασικό της στόχο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, απαιτώντας αλλαγές που περιλαμβάνουν σημαντικές περικοπές κόστους, πώληση περιουσιακών στοιχείων και έξοδο από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αν και ο απερχόμενος CEO Μάρεϊ Αούτσινκλος αναθεώρησε τη στρατηγική της εταιρείας τον Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας εκποιήσεις χαρτοφυλακίου για τη μείωση του χρέους και τη βελτίωση του ισολογισμού, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής μόνο μικρές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η Αμερικανίδα Ο’Νιλ, παραιτήθηκε από τη θέση της επικεφαλής της Woodside Energy Group με έδρα την Αυστραλία μετά από τέσσερα χρόνια, ενώ προηγουμένως είχε περάσει περισσότερα από δύο δεκαετίες στην Exxon Mobil Corp. Η Κάτολ Χόουλ θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου της BP, αντικαθιστώντας τον απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο Αούτσινκλος, μέχρι να αναλάβει η Ο’Νιλ τον Απρίλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.