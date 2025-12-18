Crédit Agricole: Ηλεκτρονική προέγκριση στεγαστικού δανείου σε 6 έως 8 λεπτά

Η Crédit Agricole ξεκίνησε μια νέα διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για στεγαστικό δάνειο, υποσχόμενη προέγκριση σε 6 έως 8 λεπτά.

«Η γαλλική τράπεζα δίνει πλέον τη δυνατότητα για προέγκριση στεγαστικού δανείου, 100% ψηφιακά, μέσα σε 6 λεπτά για τους πελάτες της και σε 8 λεπτά για τους υπόλοιπους», γράφει η «Les Echos».

«Μέχρι τώρα, μπορούσαμε να δεχτούμε online αιτήσεις στεγαστικών δανείων και στη συνέχεια απαντούσαν οι τραπεζικοί σύμβουλοι. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο, επιτρέποντάς μας να φτάσουμε μέχρι την επίτευξη κατ` αρχήν συμφωνίας», εξηγεί ο Τζεράλ Γκρεγκουάρ, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Crédit Agricole SA, υπεύθυνος για το τμήμα πελατών, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η νέα, πλήρως ψηφιακή διαδικασία προέγκρισης στεγαστικού δανείου μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής “Ma banque” για κινητά και στους ιστότοπους των περιφερειακών καταστημάτων στη Γαλλία.

Μέσω αυτής της ειδικής ψηφιακής διαδικασίας, οι πελάτες και οι μη πελάτες της τράπεζας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο έως και 600.000 ευρώ για κύρια κατοικία και έως 300.000 ευρώ για δευτερεύουσα κατοικία ή επένδυση για ενοικίαση.

Μόλις δοθεί η κατ’ αρχήν συμφωνία, ο πελάτης επωφελείται από την «υποστήριξη συμβούλων που ειδικεύονται στη χρηματοδότηση ακινήτων»: ο αγοραστής επικοινωνεί εντός 24 ωρών για να οριστικοποιήσει το αίτημα.

Το 60% της χρηματοδότησης που χορηγείται από την Crédit Agricole, χρησιμοποιείται για την αγορά της κύριας κατοικίας, με τις επενδύσεις σε ενοίκια να αντιπροσωπεύουν πλέον μόνο ένα «μικρό μέρος της δραστηριότητάς της τράπεζας», διευκρινίζει η Crédit Agricole στη Les Échos.

«Κορυφαία τράπεζα για νέους στη Γαλλία»

Κατά την παρουσίαση του νέου στρατηγικού της σχεδίου, η Crédit Agricole ανακοίνωσε πως φιλοδοξεί να γίνει «η κορυφαία τράπεζα για τους νέους στη Γαλλία».

«Έχουμε όλο και περισσότερους πελάτες που χρησιμοποιούν ‘μόνο κινητά’, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες μόνο σε smartphone, tablet και υπολογιστές, ή που προτιμούν τις τραπεζικές συναλλαγές εξ αποστάσεως. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και τις δύο επιλογές στον πελάτη», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ στη γαλλική εφημερίδα.