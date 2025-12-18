diamonds-of-the-greek-economy:-Η-λαμπρή-τελετή-των-βραβείων-της-Ναυτεμπορικής

Η «Ναυτεμπορική» για 22η χρονιά διοργανώνει τη λαμπρή τελετή βράβευσης Diamonds of the Greek Economy.

Η εκδήλωση τιμά επιχειρήσεις που διακρίθηκαν για τη δυναμική αναπτυξιακή τους πορεία, τη καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις επενδύσεις τους, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης.

Κατηγορίες Βραβείων

DIAMOND CLASSIC

Η διάκριση βασίζεται στα «cts» (καράτια 1 έως 4) και κατηγοριοποιούνται βάσει του Κύκλου Εργασιών του 2024.

DIAMOND PLUS

Περιλαμβάνει τις ειδικές κατηγορίες:

Diamond Employer – επιβραβεύεται η αύξηση προσωπικού, όπως θα προκύψει από την επίσημη κατάσταση εργαζόμενων από το τμήμα HR της εταιρείας.

Diamond Investor – για στρατηγικές επενδύσεις και ανάπτυξη υποδομών.

Diamond Innovative Company – για καινοτομία και τεχνολογική υπεροχή.

Diamond Exporter – για εξαγωγική δραστηριότητα και διεθνή παρουσία.

DIAMOND ELITE

Η κατηγορία ELITE αφορά εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες.

DIAMOND ESG Awards – Η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα στην Πρώτη Γραμμή

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η «Ναυτεμπορική» απονέμει τα Diamonds of the Greek Economy – ESG Awards, θέτοντας στο επίκεντρο την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τις στρατηγικές ESG (Environmental, Social, Governance).

Τα βραβεία αυτά αναδεικνύουν τόσο το οικονομικό αποτύπωμα των εταιρειών όσο και τη δέσμευσή τους στην κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας την αξία και τον ρόλο της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην παγκόσμια αγορά.

Στόχος είναι να φωτιστεί το σύνολο της επιχειρηματικής ζωής της χώρας, αναδεικνύοντας υγιώς αναπτυσσόμενες εταιρείες – μεγάλες και μικρομεσαίες. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι πολλές μικρότερες επιχειρήσεις που διακρίθηκαν στα «Διαμάντια», κατόπιν μεγαλούργησαν, ενισχύοντας σημαντικά τον επιχειρηματικό χάρτη της Ελλάδας.