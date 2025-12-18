EBRD: Επενδύει 20 εκατ. στην πρώτη έκδοση ομολόγου του Ομίλου AKTOR αξίας 140 εκατ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBTRD) επενδύει 20 εκατ. ευρώ σε senior μη εξασφαλισμένο ομόλογο που εκδίδει ο Όμιλος ΑΚΤΩΡ.

Το ομόλογο των 140 εκατομμυρίων ευρώ, με διάρκεια πέντε ετών, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγου της AKTOR.

Η επένδυση της EBRD θα χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει τις δραστηριότητες της ΑΚΤΩΡ στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες, στις κοινωνικές υποδομές, στα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, ενισχύοντας την πράσινη μετάβαση και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Όπως επισημαίνεται, θα προωθήσει επίσης τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε δημόσια έργα υποδομών.

Τα συνολικά έσοδα από τα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του εκδότη, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων σε υποδομές, ενέργεια και διαχείριση εγκαταστάσεων, καθώς και των εξαγορών και της αναχρηματοδότησης υφιστάμενου χρέους για τον εκδότη ή/και τις θυγατρικές του.

Το ομόλογο θα συμβάλει επίσης στην περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών κεφαλαιαγορών της Ελλάδας, ενισχύοντας τον ρόλο τους ως βιώσιμου και αειφόρου καναλιού χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και ως ελκυστικής πλατφόρμας για τους επενδυτές, διαφοροποιώντας τη διαθέσιμη βάση περιουσιακών στοιχείων.

‘Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της EBRD, ο Όμιλος ΑΚΤΩΡ είναι ένας όμιλος υποδομών με έδρα την Ελλάδα, με δραστηριότητες που εκτείνονται στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων, των ακινήτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διαχείρισης εγκαταστάσεων σε όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η EBRD άρχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 για να υποστηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά την οικονομική κρίση. Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει επενδύσει περισσότερα από 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερα από 120 έργα στους εταιρικούς, χρηματοοικονομικούς, ενεργειακούς και υποδομικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.