enterprise-greece:-Ενεργή-παρουσία-στο-5ο-emerging-tech-forum

Η Enterprise Greece συμμετείχε ενεργά στο 5ο Emerging Tech Forum του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα. Όπως κάθε χρόνο, έλαβε μέρος σε fireside chat, με στόχο την ανάδειξη της δυναμικής και των προοπτικών ξένων επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας στη χώρα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο τομέας των διαστημικών τεχνολογιών, με έμφαση στη σημαντική ανάπτυξη που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στις προοπτικές ανάδειξής της σε περιφερειακό κόμβο έρευνας, ανάπτυξης και επιλεκτικής παραγωγής διαστημικών εφαρμογών. Στη συζήτηση συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICEYE Hellas, κ. Βασίλης Χαλουλάκος, εκπροσωπώντας έναν από τους πλέον δυναμικούς διεθνείς παίκτες στον τομέα των μικροδορυφόρων.

Η ICEYE ιδρύθηκε το 2014 ως spin-off του Aalto University στη Φινλανδία. Η εταιρεία ανέπτυξε την πρωτοποριακή τεχνολογία Synthetic Aperture Radar (SAR) για μικρούς δορυφόρους, η οποία χρησιμοποιείται διεθνώς σε στρατηγικές εφαρμογές παρακολούθησης της Γης, όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και η διαχείριση φυσικών καταστροφών. Σήμερα, η ICEYE έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 60 δορυφόρους, απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε 10 χώρες, ενώ διαθέτει ήδη παραγωγική εγκατάσταση στην Ελλάδα, με σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του fireside chat αναδείχθηκε ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην εκτόξευση των πρώτων πέντε μικροδορυφόρων ενός ευρύτερου εθνικού προγράμματος, εκ των οποίων οι δύο κατασκευάστηκαν στη χώρα από την ICEYE. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ικανότητα του ελληνικού οικοσυστήματος να υποστηρίζει σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η Ελλάδα διαθέτει ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, στοχευμένα κίνητρα και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης.

Ο κ. Χαλουλάκος επισήμανε ότι η ICEYE στοχεύει τα επόμενα χρόνια να καταστήσει την Ελλάδα ένα από τα βασικά της κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην υποστήριξη διαστημικών προγραμμάτων και σε γειτονικές αγορές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος της εταιρείας είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόμβο για τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας το αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα και τις δυνατότητες περαιτέρω ωρίμανσής του μέσω κατάλληλης χρηματοδότησης και ανάπτυξης της αγοράς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICEYE υπογράμμισε επίσης τον καθοριστικό ρόλο της Enterprise Greece ως καταλύτη για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στη χώρα, επισημαίνοντας τη συμβολή της στη διασύνδεση με θεσμικούς φορείς και στην υποστήριξη σύνθετων δραστηριοτήτων B2G.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια φάση στρατηγικής ανάπτυξης στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών, όπου η δυναμική του οικοσυστήματος δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό δορυφόρων ή επενδύσεων, αλλά στην ικανότητα ολοκληρωμένης έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής υψηλής τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Enterprise Greece στηρίζει τους διεθνείς επενδυτές με δεδομένα και μετρήσιμους δείκτες, προσφέροντας καθοδήγηση και αξιοπιστία, ώστε κάθε επένδυση να ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας και να ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος.»