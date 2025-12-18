eurobank:-Αύριο-η-είσοδος-των-νέων-μετοχών-στο-ΧΑΚ

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της ανακοινωθείσας στις 12.12.2025 έναρξης διαπραγμάτευσης στις 15.12.2025 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» από τη Eurobank και της σχετικής έγκρισης εισαγωγής τους από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 18.12.2025, τα 3.631.510.801 κοινές ονομαστικές άυλες μετά ψήφου Νέες Μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (€0,22) εκάστη, θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ την 19.12.2025.

Η παράλληλη εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. θα διενεργείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Χ.Α.Κ.