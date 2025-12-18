exae:-Τα-επόμενα-βήματα-στην-ενοποίηση-με-euronext

«Σε αντίθεση με αυτούς που υποστηρίζουν ότι το deal μεταξύ Euronext και ΕΧΑΕ έχει ολοκληρωθεί, εγώ πιστεύω πως μόλις τώρα αρχίζει» (στις 22 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση της εισηγμένης θα κληθεί να εκλέξει το νέο της διοικητικό συμβούλιο).

Με αυτό τον υπερβατικό τρόπο υψηλόβαθμο στέλεχος της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς περιγράφει την τρέχουσα πραγματικότητα, θέλοντας να επισημάνει το πόσο σημαντικές θα είναι οι διαβουλεύσεις των δύο πλευρών για την επόμενη μέρα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

«Εκτιμώ ότι η ενοποίηση στο ταμπλό θα γίνει κάπου προς τα τέλη του 2027, ενώ η τεχνολογική αναβάθμιση του ΧΑ θα αργήσει περισσότερο. Θα χρειαστούν βέβαια και αρκετές θεσμικές τροποποιήσεις που θα απαιτήσουν χρόνο, ωστόσο αισιοδοξώ ότι αυτές θα έρθουν πιο σύντομα, καθώς προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να τρέξει γρήγορα κινήσεις που συμβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Κεφαλαιαγορών.

Στις συζητήσεις που θα γίνουν, ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι να καθοριστεί η νέα τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει το ΧΑ τόσο προς τα μέλη του, όσο και γενικότερα, το ποια προϊόντα θα αναπτύξουμε (π.χ. ETFs), ενώ σε ότι αφορά το προσωπικό της ΕΧΑΕ, εκτιμώ ότι σε δύο χρόνια ο αριθμός του θα είναι μεγαλύτερος από σήμερα, αν κάποιος συνυπολογίσει τις επενδύσεις στην τεχνολογία και τις νέες προσφερόμενες υπηρεσίες» καταλήγει ο ίδιος παράγοντας της αγοράς.

Κλίμα αισιοδοξίας για ομόλογα και ΕΝΑ

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος δεν κρύβει την αισιοδοξία του για την πορεία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας το 2026 σε ότι αφορά τις νέες εισαγωγές επιχειρήσεων στην Εναλλακτική Αγορά και την έκδοση νέων εταιρικών ομολόγων.

Ειδικότερα, στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης για τα εκατό χρόνια παρουσίας της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ο Γιάννος Κοντόπουλος σημείωσε πως «υπάρχει ουρά εταιρειών που ενδιαφέρεται και σχεδιάζει να προχωρήσει σε εκδόσεις ομολόγων μέσω του ΧΑ» και πως βλέπει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην Εναλλακτική Αγορά.

Ειδικότερα, έκανε μνεία στα πολύ ελκυστικά φορολογικά κίνητρα που ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ (μείωση του φορολογητέου εισοδήματος για το 50% της επένδυσης, με αρχή εκκίνησης το 2025 δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2026) και που μειώνουν δραστικά το ρίσκο των επενδυτών. «Δυστυχώς, το μέτρο αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό στην επενδυτική κοινότητα, ωστόσο τέτοια μέτρα συνήθως διαδίδονται με την πάροδο του χρόνου από στόμα σε στόμα».

Σε ισχύ ο Κανονισμός για τα free float

Ο κανονισμός του ΧΑ σχετικά με τα ελάχιστα απαιτούμενα ποσοστά διασποράς θα ισχύσει κανονικά δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, καθώς πρόκειται για ένα μέτρο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επενδυτών μειοψηφίας, αλλά στην πράξη και των μεγαλομετόχων γιατί επηρεάζεται ανοδικά η αποτίμηση της περιουσίας τους.

Έτσι, μέσα στον Ιανουάριο η ΕΧΑΕ θα εξετάσει τα μεσοσταθμικά free float του δευτέρου εξαμήνου του 2025, ενώ θα συνεξετάσει και αιτήματα εξαμηνιαίας παράτασης που ενδεχομένως θα υποβληθούν από εισηγμένες εταιρείες.