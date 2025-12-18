intralot:-Νέες-αγορές-μετοχών-από-Σωκράτη-Κόκκαλη

Η Intralot με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο σημειώνει ότι η Intracom, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη την 17.12.2025 στην αγορά 244.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €245.443,70.