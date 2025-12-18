Lamda: Κερδοφόρο το 9μηνο – Ρεκόρ στα λειτουργικά EBITDA από τα malls

Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται σε 3,7 δισ. ευρώ. Σε 1,5 δισ. ευρώ οι εισπράξεις από τα ακίνητα στο Ελληνικό.

Θετικές οικονομικές επιδόσεις, με επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία και 2,7 φορές αυξημένα EBITDA, παρουσιάζει η Lamda Development στο εννεάμηνο.

Αναλυτικότερα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 116 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA έφτασαν τα 253 εκατ. ευρώ σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024.

Στα αποτελέσματα καταγράφεται επίσης ιστορικό ρεκόρ στα λειτουργικά EBITDA των malls, τα οποία ανήθαν στα 68,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 5% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024.

Tα κέρδη EBITDA για τις Μαρίνες ανήλθαν στα 17,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Tα κέρδη EBITDA του Ελληνικού προ αποτιμήσεων ανήλθαν στα 32,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%. Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 30.11.2025 ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ, με το 84% από τις 671 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

«Η LAMDA Development συνεχίζει την δυναμική της πορεία με τα τέσσερα εμπορικά κέντρα σε λειτουργία, καθώς και τις μαρίνες, να συνεχίζουν να καταγράφουν διαδοχικά ρεκόρ κερδοφορίας. Παράλληλα, το Έργο του Ελληνικού διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών να επιταχύνεται. Τον Νοέμβριο του 2025, ολοκληρώσαμε επιτυχώς την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ. ενισχύοντας τη ρευστότητα, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές, καθώς και το σημαντικά μειωμένο κόστος χρηματοδότησης.»

Εμπορικά Κέντρα

Τα 4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία, σημείωσαν για μια ακόμα περίοδο, νέο ιστορικό υψηλό operating EBITDA στα 68,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών μισθωμάτων κατά 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024 και της αύξησης των εσόδων στάθμευσης κατά 10% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας (αύξηση 2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα 620 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 66% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Και οι δύο αναπτύξεις εισέρχονται στη φάση της κατασκευής. Οι εργασίες σκυροδέτησης στο Riviera Galleria βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, με τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τις εργασίες διαχωριστικών να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι εκσκαφές στο The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και αναμένεται να ξεκινήσει το A’ Τρίμηνο του 2026.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30.09.2025 ξεπέρασε τα €1,7δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων, σε λειτουργία, στα €1,3δις.

Μαρίνες

Οι Μαρίνες επιβεβαίωσαν για μια ακόμα περίοδο τη σταθερά αυξητική πορεία των μεγεθών τους, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το Εννεάμηνο τόσο στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα 26 εκατ. ευρώ (αύξηση 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024) όσο και στα κέρδη EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν 9%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, στα 17,2 εκατ. ευρώ

Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο mega yacht Μαρίνες (οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού), στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, όπως επίσης και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού.

Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά καταγράφει σταδιακή μείωση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά σε συνδυασμό με την ανέγερση του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός μοναδικού προορισμού για premium brands, αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τον Όμιλο με την ολοκλήρωση των έργων της.

Ελληνικό

Αναφορικά με το Έργο στο Ελληνικό, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 30.11.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 566 διαμερίσματα δηλαδή στο 84% του συνόλου. Η υποχώρηση σε σχέση με τα επίπεδα του Α’ εξαμήνου (94%) οφείλεται στην αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς, μετά τη διάθεση επιπλέον 112 κατοικιών τον Νοέμβριο του 2025.

Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το Εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε €215εκ, αυξημένα 80%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, επιβεβαιώνοντας την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων. Επιπλέον, το Εννεάμηνο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €105εκ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων).

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 30.11.2025 ανήλθαν στα €1,5δις, με τις εισπράξεις το Εννεαμήνου 2025 να ανέρχονται σε €404εκ από τις αρχές του 2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα €159εκ την 30.09.2025 (έναντι €355εκ την 30.06.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού €232εκ.

Σημειώνεται τέλος ότι τον Νοέμβριο του 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €500 εκατ., διάρκειας 7 ετών και με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 3,8%. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα του Ομίλου και ενδυναμώνοντας τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική του στρατηγική.

Κατά τη διάρκεια του Εννεαμήνου 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €285εκ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 30.09.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα €849εκ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. υπέγραψε στις 16.12.2025 δεσμευτική συμφωνία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για την μίσθωση, για εγγυημένη περίοδο 10 ετών, ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Υγείας επιφάνειας ανωδομής περίπου 6,000 τ.μ. Το Κέντρο Υγείας θα ανεγερθεί πλησίον του The Ellinikon Mall και θα περιλαμβάνει Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, και ένα εξειδικευμένο κέντρο Υγειούς Μακροζωίας και Αντιγήρανσης (Longevity and Anti-aging center). Η ολοκλήρωση της κατασκευής του Κέντρου Υγείας αναμένεται έως το τέλος του 2028.