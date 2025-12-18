lavipharm:-Σημαντική-διάκριση-για-τον-cfo-Βασίλη-Μπαλούμη-στο-manager-of-the-year

Η Lavipharm, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνια, ανακοινώνει ότι ο Βασίλης Μπαλούμης (φωτό), Chief Financial Officer (CFO) της εταιρείας, έλαβε τη διάκριση Manager of the Year 2025 στην κατηγορία Finance & Accounting, σε μια ξεχωριστή τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε χθες 17 Δεκεμβρίου στο Αthenaeum Intercontinental.

Η συγκεκριμένη βράβευση αναγνωρίζει ανώτατα στελέχη με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής αριστείας, ισχυρή ηγετική παρουσία και ουσιαστική συμβολή στη στρατηγική ανάπτυξη και τη βιώσιμη πορεία των οργανισμών τους. Η διάκριση του κ. Μπαλούμη αντικατοπτρίζει τη στρατηγική του σκέψη και την αξιοσημείωτη συμβολή του στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης και της αναπτυξιακής δυναμικής της εταιρείας.

Η Lavipharm τον συγχαίρει θερμά για τη σημαντική αυτή επιτυχία, η οποία τιμά τόσο τον ίδιο όσο και τον οργανισμό συνολικά, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.