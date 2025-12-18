Close Menu
    Friday, December 19
    Lavipharm: Σημαντική διάκριση για τον CFO Βασίλη Μπαλούμη στο Manager of the Year

    Επιχειρήσεις

    Η Lavipharm, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνια, ανακοινώνει ότι ο Βασίλης Μπαλούμης (φωτό), Chief Financial Officer (CFO) της εταιρείας, έλαβε τη διάκριση Manager of the Year 2025 στην κατηγορία Finance & Accounting, σε μια ξεχωριστή τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε χθες 17 Δεκεμβρίου στο Αthenaeum Intercontinental.

    Η συγκεκριμένη βράβευση αναγνωρίζει ανώτατα στελέχη με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής αριστείας, ισχυρή ηγετική παρουσία και ουσιαστική συμβολή στη στρατηγική ανάπτυξη και τη βιώσιμη πορεία των οργανισμών τους. Η διάκριση του κ. Μπαλούμη αντικατοπτρίζει τη στρατηγική του σκέψη και την αξιοσημείωτη συμβολή του στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης και της αναπτυξιακής δυναμικής της εταιρείας.

    Η Lavipharm τον συγχαίρει θερμά για τη σημαντική αυτή επιτυχία, η οποία τιμά τόσο τον ίδιο όσο και τον οργανισμό συνολικά, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. 

