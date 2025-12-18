q&r:-Από-23-Δεκεμβρίου-η-άσκηση-του-δικαιώματος-προτίμησης-στην-ΑΜΚ

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι η 30.12.2025, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης έχει οριστεί η 14.01.2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:

Η «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Στην από 12.12.2025 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ’ ενάσκηση της παρασχεθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης δια της από 03.07.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση, μέσω δημόσιας προσφοράς με καταβολή μετρητών, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων εκατό τριάντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών ( € 2.249.136,12) με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ποσού ύψους μέχρι ευρώ οχτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα ένα και ενενήντα λεπτών ( € 8.835.891,90), μέσω της έκδοσης μέχρι 8.032.629 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,28 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και δικαίωμα προεγγραφής υπέρ των ασκησάντων πλήρως το προτιμησιακό δικαίωμά τους, σε αναλογία 47 Νέες Μετοχές για κάθε 160 υφιστάμενες Μετοχές, με τιμή διάθεσης €1,10 ανά νέα μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (εφεξής η «Αύξηση»).

Εφόσον η Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό των €2.249.136,12 θα εκδοθούν και διατεθούν 8.032.629 νέες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,28 η κάθε μια και με τιμή διάθεσης €1,10.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν στο ποσό των € 8.835.891,90, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €90.000 (οι συνολικές δαπάνες για την Αύξηση αφορούν σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε., τέλη προς την Ε.Κ., αμοιβές και δαπάνες δικτύου, ανακοινώσεις στον τύπο, λοιπές αμοιβές, κλπ.) θα ανέλθουν σε ποσό περίπου € 8.745.891,90, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους 6.586.755,78 € θα πιστωθεί στον λογαριασμό των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την ως άνω Αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € 9.905.769,72 διαιρούμενο σε 35.377.749 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,28 εκάστη.

Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, και εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Την 09.08.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 4362321 η από 03.07.2024 απόφαση της Ε.Γ.Σ. με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Την 16.12.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5758996 το από 12.12.2025 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κατ’ εξουσιοδότηση της από 03.07.2025 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της), με την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η Αύξηση και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

2. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης (το «Δικαίωμα Προτίμησης»)

Η προθεσμία για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με την από 12.12.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ληφθείσα κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης δια της από 03.07.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, είναι δέκα έξι (16) ημέρες.

3. Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση ορίζεται η 22.12.2025 («Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την ίδια ημερομηνία (22.12.2025), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

4. Δικαιούχοι Δικαιώματος Προτίμησης

Δικαίωμα Προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:

i.όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η οποία ορίζεται ως η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.παρ. 2. του Κανονισμού του Χ.Α, και η οποία είναι η 23.12.2025, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

ii.όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α. Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν Δικαίωμα Προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 47 Νέες Μετοχές για κάθε 160 υφιστάμενες Μετοχές

5. Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι η 30.12.2025, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης έχει οριστεί η 14.01.2026, συνεπώς η διάρκεια αυτής είναι δέκα έξι (16) ημέρες. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

*Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΑΜΚ της Q&R, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”