sky-news:-Πώς-η-Ρωσία-«ξεγελά»-Νοτιοαφρικανούς-για-να-πολεμήσουν-για-λογαριασμό-της-στην-Ουκρανία

Σε περιπτώσεις Νοτιοαφρικανών πολιτών που καταλήγουν να πολεμούν στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς στρατιωτική εκπαίδευση και χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα σταλούν σε εμπόλεμη ζώνη, εστιάζει σημερινό δημοσίευμα του Sky News.

Το δημοσίευμα με τίτλο «Οι ανεκπαίδευτοι μισθοφόροι που εξαπατώνται για να πολεμήσουν για λογαριασμό της Ρωσίας στην Ουκρανία» βασίζεται σε μαρτυρίες και οπτικό υλικό που εξέτασε το βρετανικό δίκτυο.

Ένας Νοτιοαφρικανός άνδρας, με εμφανή τα σημάδια της εξάντλησης και της ανησυχίας στο πρόσωπό του, περιέγραψε στο Sky News πώς ο μεγαλύτερος αδελφός του παρασύρθηκε και κατέληξε να πολεμά για τη Ρωσία στην εμπόλεμη περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία. Ο ίδιος, που συστήνεται με το ψευδώνυμο Μπονγκάνι – καθώς φοβάται για την ασφάλειά του – ισχυρίζεται ότι οι συμπατριώτες του που βρίσκονται εκεί δεν είχαν περάσει προηγουμένως από καμία στρατιωτική εκπαίδευση.

«Για αυτούς είναι αποστολή αυτοκτονίας. Δεν έχουν εκπαιδευτεί για τον στρατό, δεν έχουν καμία πολεμική εμπειρία», αναφέρει. Μιλώντας σε ρεπόρτερ του δικτύου σε ένα μικρό ξενοδοχείο στην επαρχία Κουαζούλου-Νατάλ, εξηγεί ότι πρόκειται για απλούς σωματοφύλακες που αναζητούσαν εργασία για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τον Μπονγκάνι, ο αδελφός του ταξίδεψε στη Ρωσία μέσω Ντουμπάι, μαζί με τουλάχιστον 16 ακόμη Νοτιοαφρικανούς, έχοντας ενημερωθεί ότι θα λάμβαναν εκπαίδευση σωματοφυλάκων. Όπως λέει, αφού υπέγραψαν συμβόλαια γραμμένα στα ρωσικά, χωρίς να κατανοούν το περιεχόμενό τους, η τύχη τους είχε ήδη κριθεί.

«Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν τους μετέφεραν από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Τότε ρώτησαν: “Πού πάμε; Είμαστε εδώ για εκπαίδευση”. Και οι Ρώσοι τους απάντησαν: “Εκπαίδευση για τι πράγμα; Δεν έχουμε ιδέα τι εννοείτε. Έχετε υπογράψει συμβόλαιο. Είστε πλέον υπό τη διοίκηση του ρωσικού στρατού”», περιγράφει.

Η Sky News έχει στη διάθεσή της βίντεο-μηνύματα από Νοτιοαφρικανούς άνδρες που λένε ότι παγιδεύτηκαν και στάλθηκαν στο μέτωπο. Σε ένα από αυτά, άνδρας με στρατιωτική στολή περιγράφει τη στιγμή της υπογραφής των συμβολαίων, ισχυριζόμενος ότι τους πίεσε να υπογράψουν η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπούντλα, κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής, Τζέικομπ Ζούμα.

«Αρνηθήκαμε να υπογράψουμε επειδή το συμβόλαιο ήταν στα ρωσικά και δεν το καταλαβαίναμε. Ζητήσαμε μεταφραστή, αλλά μας είπαν ότι δεν υπήρχε δίκτυο», αναφέρει. Όπως ισχυρίζεται, η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπντούλα εμφανίστηκε μαζί με άνδρα με το όνομα Κόσα και τους διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για την ίδια διαδικασία που είχε ακολουθήσει και η ίδια, λέγοντάς τους ότι συμμετείχε στο ίδιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, αν και σε διαφορετική περιοχή. «Συμφωνήσαμε και υπογράψαμε, γιατί εμπιστευτήκαμε την κυρία Ντουντουζίλε», λέει χαρακτηριστικά.

Η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπντούλα κατηγορείται πλέον από την ετεροθαλή αδελφή της, Νκοσαζάνα Μπονγκανίνι Ζούμα-Μνκούμπε, ότι εμπλέκεται σε διακίνηση Νοτιοαφρικανών – μεταξύ των οποίων και οκτώ συγγενών τους – με σκοπό τη στρατολόγησή τους ως μισθοφόρων. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε και η ίδια θύμα εξαπάτησης, παραπληροφόρησης και χειραγώγησης.

Η Νοτιοαφρικανική Αστυνομική Υπηρεσία (SAPS) επιβεβαιώνει ότι διερευνά τις καταγγελίες. Η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπούντλα έχει παραιτηθεί από τη θέση της στο κοινοβούλιο και δεν απάντησε σε αιτήματα της Sky News για σχόλιο.