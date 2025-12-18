Wall: Επιστροφή στα κέρδη μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί – Οδηγός τα στοιχεία του πληθωρισμού

Ο δείκτης S&P 500 έβαλε τέλος σε μια τετραήμερη καθοδική πορεία την Πέμπτη 18/12, ενισχυμένος από στοιχεία πληθωρισμού που ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων και από την εντυπωσιακή καθοδήγηση της εταιρείας ημιαγωγών Micron Technology, που βελτίωσαν τις προοπτικές για χαμηλότερα επιτόκια το 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύς δείκτης της αγοράς σημείωσε άνοδο 0,79%, κλείνοντας στις 6.774,76 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε 1,38%, φτάνοντας τις 23.006,36 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 65,88 μονάδες, ή 0,14%, και ολοκλήρωσε την ημέρα στις 47.951,85 μονάδες.

Η καθυστερημένη αναφορά για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Νοέμβριο — η πρώτη μετά το τέλος της προσωρινής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα — έδειξε ετήσιο πληθωρισμό 2,7%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (BLS), χαμηλότερα από το 3,1% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones. Ο 12μηνος ρυθμός για τον βασικό CPI, που εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, διαμορφώθηκε στο 2,6%, επίσης χαμηλότερα από την πρόβλεψη του 3%.

Η δημοσίευση της έκθεσης είχε αναβληθεί από την αρχική ημερομηνία της 10ης Δεκεμβρίου. Το BLS είχε ακυρώσει την ανακοίνωση του πληθωρισμού για τον Οκτώβριο στα τέλη Νοεμβρίου λόγω της μεγαλύτερης διακοπής λειτουργίας στην ιστορία των ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι η έκθεση της Πέμπτης δεν περιλάμβανε όλα τα συνηθισμένα στοιχεία μιας τυπικής έκθεσης CPI.

Λόγω της έλλειψης στοιχείων σύγκρισης για τον Οκτώβριο, οι οικονομολόγοι ενδέχεται να μην αποδώσουν μεγάλη σημασία σε αυτήν την μέτρηση ως την αρχή μιας καθοδικής τάσης στον πληθωρισμό, ενώ κάποιοι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τους υπολογισμούς για τον πληθωρισμό στην κατοικία. Παρ’ όλα αυτά, οι μετοχές συνέχισαν την άνοδό τους μετά την έκθεση, καθώς οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

«Αυτοί οι αριθμοί [σχετικά με το ισοδύναμο ενοίκιο] και όλα ήταν σχεδόν στα προ-Covid επίπεδα όσον αφορά την εκτίμηση των τιμών», δήλωσε ο David Waddell, CEO και κύριος στρατηγικός επενδύσεων στην Waddell & Associates, στο CNBC. «Ίσως γίνουν κάποιες προσαρμογές, αλλά προς το παρόν, η έκθεση δείχνει ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης, η Micron ξεχώρισε, σημειώνοντας άνοδο 10% μετά την ανακοίνωση ισχυρής πρόβλεψης εσόδων για το τρέχον τρίμηνο. Η Micron συνέβαλε στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, που είχαν εμφανίσει αδυναμία τις προηγούμενες ημέρες.

«Η έκθεση της Micron υποδεικνύει ότι οι δαπάνες θα είναι τεράστιες και θα συνεχίσουν να είναι τεράστιες για τους επόμενους 12-18 μήνες», δήλωσε ο Chris O’Keefe, επικεφαλής χαρτοφυλακίου στη Logan Capital Management. «Θα υπάρξουν νικητές και χαμένοι σε αυτό, και πρέπει να ξεκαθαριστεί, αλλά αν παρακολουθήσετε τα κέρδη, δεν θα εγκαταλείψετε το στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε. «Κάποιες από αυτές τις μετοχές τώρα έχουν τεράστιες δυνατότητες ανόδου μετά τις πρόσφατες διορθώσεις».

Πετρέλαιο: Μικρή ανοδική πορεία αλλά εβδομαδιαίες απώλειες

Η τιμή του Brent συμβολαίων Φεβρουαρίου ενισχύθηκε την Πέμπτη κατά 0,92% στα 60,23 δολάρια και η τιμή του αμερικάνικου WTI κατά 0,65% στα 55,64 δολάρια το βαρέλι.

Πάντως, οι τιμές του αργού παραμένουν καθοδικές για την εβδομάδα, με πτώση σχεδόν 2%, καθώς οι προοπτικές υπερβάλλουσας προσφοράς και ένα ενδεχόμενο ειρηνευτικό πλαίσιο στην Ουκρανία βαραίνουν την αγορά.