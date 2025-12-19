Άνοδος στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού μετά την αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας

Οι ιαπωνικές μετοχές και οι αποδόσεις των ομολόγων σημείωσαν άνοδο (19/12), μετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου από την κεντρική τράπεζα σε υψηλό τριών δεκαετιών. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο της τράπεζας εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 0,75%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995, σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο δείκτης καταναλωτικού πληθωρισμού της Ιαπωνίας υποχώρησε στο 2,9% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των νωπών τροφίμων, παρέμεινε αμετάβλητος στο 3% σε σχέση με τον Οκτώβριο και κινήθηκε σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 1,03% και έκλεισε στις 49.507,21 μονάδες, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,8%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 3.383,66 μονάδες. Το ιαπωνικό γεν αποδυναμώθηκε κατά 0,33%, φτάνοντας τα 156,06 έναντι του δολαρίου. Οι αποδόσεις του 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκαν κατά περισσότερες από 3 μονάδες βάσης, στο 2,022%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Οι αποδόσεις του 20ετούς ομολόγου αυξήθηκαν κατά περισσότερες από 2 μονάδες βάσης, στο 2,962%.

«Η αποδοχή από την κυβέρνηση των αυξήσεων επιτοκίων φαίνεται να αποτελεί μια κίνηση με επίκεντρο το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανησυχεί για την υποτίμηση του γεν», έγραψε σε σημείωμά του μετά την απόφαση ο Κεν Ματσουμότο, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής για την Ιαπωνία στην Credit Agricole-CIB.

Ο Ματσουμότο πρόσθεσε ότι, εάν το γεν υποτιμηθεί σημαντικά κατά την περίοδο των διακοπών στο τέλος του έτους και της Πρωτοχρονιάς, όταν η ρευστότητα είναι χαμηλή, το Υπουργείο Οικονομικών θα «παρέμβει ενεργά στην αγορά συναλλάγματος».

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,65%, φτάνοντας τις 4.020,55 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άλμα 1,55%, στις 915,27 μονάδες.

Το Reuters μετέδωσε ότι η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας παρεμβαίνει στις αγορές συναλλάγματος, πουλώντας δολάρια για να περιορίσει την πτώση του γουόν, σύμφωνα με τον Γιουν Κιόνγκ-σου, γενικό διευθυντή του διεθνούς τμήματος της Τράπεζας της Κορέας. Πρόσθεσε ότι οι αρχές πραγματοποιούν «εξομαλυντικές παρεμβάσεις» για να αντιμετωπίσουν απότομες, μονόπλευρες κινήσεις που προκαλούνται από σοβαρές ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης.

Το γουόν διαπραγματεύεται πρόσφατα κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009 και τελευταία βρισκόταν στις 1.479 μονάδες έναντι του δολαρίου. Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,39%, φτάνοντας τις 8.621,4 μονάδες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,75% στις 65,693.50 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε κατά 0,36% στις 3,890.45 μονάδες.

Κλείνοντας, ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας κατέγραψε άνοδο 0,5% στις 25,951.55 μονάδες. Οι μετοχές της ICICI Prudential AMC, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων της Ινδίας, αυξήθηκαν έως και 20% στο χρηματιστηριακό τους ντεμπούτο την Παρασκευή, μετά από αρχική δημόσια προσφορά ύψους 106 δισεκατομμυρίων ρουπιών (1,17 δισεκατομμύρια δολάρια).