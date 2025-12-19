Ανεργία:-Ετήσια-μείωση-7,1%-εγγεγραμμένων-στο-μητρώο-της-ΔΥΠΑ-τον-Νοέμβριο

Σε 894.065 άτομα ανήλθε τον Νοέμβριο του 2025 το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Αυτό σημαίνει μείωση κατά -67.985 άτομα (-7,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και αύξηση κατά 126.064 άτομα (16,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Από αυτά 419.790 άτομα (47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 474.275 (53%) για λιγότερο από 12 μήνες.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.202 (35,4%) και οι γυναίκες σε 577.863 (64,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, 268.986 άτομα (30,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, 434.019 άτομα (48,5%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, 264.422 (29,6%) και 165.733 άτομα (18,5%), αντίστοιχα.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 155.655 άτομα, μείωση κατά -15.196 άτομα (-8,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και αύξηση κατά 23.661 άτομα (17,9%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Από αυτά 103.364 άτομα (66,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 52.291 (33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 62.308 (40%) και οι γυναίκες σε 93.347 (60%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 95.223 (61,2%) είναι κοινοί, 1.183 (0,8%) είναι οικοδόμοι, 52.291 (33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.771 (2,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.140 (2%) είναι εκπαιδευτικοί και 47(0,0%) είναι λοιποί.

Δείτε περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας.