Αυξήσεις-στα-πάγια-κατά-2-ευρώ-τον-μήνα-προτείνει-η-ΕΥΔΑΠ

Μηνιαίες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού κατά 2 ευρώ προτείνει η ΕΥΔΑΠ από τις αρχές του 2026 ώστε να καλύψει το κόστος των υπηρεσιών της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σε ετήσια βάση τα νοικοκυριά (με εξαίρεση τους λογαριασμούς των ευάλωτων νοικοκυριών) θα κληθούν να πληρώσουν 24 ευρώ παραπάνω ενώ αυξήσεις προτείνονται επίσης για το βιομηχανικό-επαγγελματικό τιμολόγιο.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης το θέμα πλέον περνάει στη ΡΑΑΕΥ η οποία θα αξιολογήσει την εισήγηση και αν εγκριθούν οι αυξήσεις, αναφέρουν πηγές στο Euro2day.gr, πιθανόν να ισχύουν από τον Μάρτιο.

Σε εισήγηση για το οικιακό τιμολόγιο η ΕYΔΑΠ προτείνει οι υφιστάμενες κλίμακες κατανάλωσης να παραμένουν αμετάβλητες ενώ για το μηνιαίο πάγιο ύδρευσης που αφορά τις παροχές μικρότερες της μίας ίντσας, εισηγείται να αναπροσαρμοστεί από το 1 ευρώ που είναι σήμερα στα 2 ευρώ, ανεξαρτήτως κατηγορίας καταναλωτών.

Επίσης, καθιερώνεται μηνιαίο πάγιο τέλος αποχέτευσης 1 ευρώ, σύμφωνα με την πρότασή της, το οποίο θα είναι ενιαίο για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών και δεν θα εξαρτάται από τη διάμετρο της παροχής νερού.

Σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, στους οποίους χορηγείται Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ ετησίως, απαλλάσσονται από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αυξήσεις 32% για τα βιομηχανικά

Τσουχτερές είναι οι νέες τιμές κατανάλωσης που ετοιμάζονται για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Στα βιομηχανικά-επαγγελματικά τιμολόγια, η ΕΥΔAΠ προτείνει σημαντικές αυξήσεις στο κόστος της κατανάλωσης που ανέρχεται στο 32%. Για μηνιαία κατανάλωση έως τα 1.000 κυβικά μέτρα, η τιμή ανεβαίνει από τα 0,83 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στα 1,10 ευρώ.

Ακόμα, για κατανάλωση για άνω των 1.000 κυβικών μέτρων, η τιμή αυξάνεται από τα 0,98 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στα 1,30 ευρώ. Από 0,98 ευρώ το κυβικό μέτρο σε 1,3 ευρώ αναπροσαρμόζεται και το τιμολόγιο για το δημόσιο τους δήμους και τα ΝΠΔΔ.

Η μεγάλη εικόνα

Παράλληλα, η ΕYΔΑΠ υλοποιεί ένα 10ετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Κατασκευή νέων υποδομών και αναβάθμιση υφιστάμενων για την καλύτερη διαχείριση, αλλά και επανάχρηση του νερού, αντικατάσταση φθαρμένων αγωγών συνολικού μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων και καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης για τον άμεσο εντοπισμό διαρροών περιλαμβάνει το πρόγραμμα επενδύσεων που είναι σε εξέλιξη για τη θωράκιση της Αττικής κατά της οξείας λειψυδρίας.

Στην εισήγησή της, παρουσιάζονται στοιχεία για το κόστος λειτουργίας, την απόσβεση παγίων και τα επενδυτικά έργα της ΕΥΔAΠ μέχρι το 2029. Το χρηματοοικονομικό κόστος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 427 εκατ. ευρώ το 2029 από τα 384,3 εκατ. ευρώ για φέτος.

Ο Συνολικός Μεικτός Προϋπολογισμός που αφορά τα νέα έργα και αυτά σε εξέλιξη προβλέπει συνολικό ποσό της τάξεως των 217,2 εκατ. το 2025, 287 εκατ. ευρώ το 2026, 291,6 εκατ. ευρώ το 2027, 299,1 εκατ. ευρώ το 2028 και 234,9 εκατ. το 2029.

Ακόμα η εισήγηση στηρίζεται στο αίτημα της ΕYΔΑΠ για αναγνώριση ως εύλογης απόδοσης ποσοστού 6,96%, λαμβάνοντας υπόψη πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με το κόστος των δανειακών και ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καθώς και τα αντίστοιχα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου δραστηριοποίησης.