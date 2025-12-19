Βιομηχανία:-Ισχνή-αύξηση-0,3%-στον-κύκλο-εργασιών-τον-Οκτώβριο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,4%.

Ισχνή αύξηση 0,3% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Οκτώβριο, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,3% τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 5,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Αύξηση κατά 0,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής ειδών ένδυσης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: