Βρετανοί-κέρδισαν-ακίνητο-3-εκατ.-λιρών,-το-πούλησαν-και-τώρα-θέλουν-να-διώξουν-τον-γιο-τους-από-σπίτι-επειδή-δεν-τους-δίνει-νοίκι

Ένα οικογενειακό δράμα με φόντο μια τεράστια νίκη σε κλήρωση πολυτελούς κατοικίας εξελίσσεται στα δικαστήρια της Βρετανίας.

Ένα ζευγάρι που κέρδισε σπίτι αξίας άνω των 3 εκατ. λιρών μέσω της πλατφόρμας Omaze κατέληξε να βρίσκεται σε σκληρή δικαστική διαμάχη με τον ίδιο του τον γιο, τον οποίο επιχειρεί να διώξει από σπίτι που αγόρασε στο όνομά του, κατηγορώντας τον ότι δεν καταβάλλει ενοίκιο.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται η 74χρονη Ρόουζ Ντόιλ και ο σύζυγός της Τόνι Ντόιλ, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τον 51χρονο γιο της, Μπράιαν Κάσιντι, για ένα ημι-ανεξάρτητο σπίτι στα περίχωρα του Μπέρμιγχαμ.

Το ακίνητο αγοράστηκε μετά τη νίκη του ζευγαριού σε κλήρωση της Omaze, που τους χάρισε ένα πολυτελές σπίτι στην Κορνουάλη.

Η Ρόουζ Ντόιλ, πρώην εργαζόμενη σε σχολική καντίνα και γιαγιά τεσσάρων παιδιών, είχε αγοράσει τον νικητήριο λαχνό των 25 λιρών και τον Απρίλιο του 2024 κέρδισε μια πολυτελή κατοικία αξίας περίπου 3,1 εκατ. λιρών.

Την περίοδο εκείνη είχε δηλώσει ότι το απρόσμενο κέρδος θα έκανε «τεράστια διαφορά» για την οικογένειά της, «ιδίως για τα παιδιά», ενώ ο σύζυγός της είχε προσθέσει ότι στόχος ήταν «να τους δώσουμε ένα σκαλοπάτι για να ανέβουν και να είναι η οικογένεια εξασφαλισμένη».

Μαζί με το σπίτι, το ζευγάρι είχε κερδίσει και χρηματικό έπαθλο 100.000 λιρών. Αργότερα, πούλησαν τη βίλα στην Κορνουάλη και επένδυσαν τα χρήματα σε ακίνητα στα Δυτικά Μίντλαντς. Τον Δεκέμβριο του 2024 κατέβαλαν 205.000 λίρες για την αγορά του σπιτιού στο Μπέρμιγχαμ, στο οποίο μετακόμισε άμεσα ο Μπράιαν Κάσιντι μαζί με τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ίδιος δήλωσε στο δικαστήριο ότι η μετακόμιση αυτή του προσέφερε σταθερότητα, ύστερα από μακρά περίοδο επισφαλούς στέγασης. «Σήμαινε πολλά για μένα», ανέφερε, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μια ευκαιρία να αποκτήσει ένα σταθερό σπίτι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο της Κομητείας του Μπέρμιγχαμ, οι Ντόιλ υποστηρίζουν ότι ο γιος τους, τους οφείλει 4.800 λίρες σε απλήρωτα ενοίκια και ζητούν την ανάκτηση της κατοχής του ακινήτου. Όπως αναφέρεται, κατέβαλε 600 λίρες τον Ιανουάριο του 2025, αλλά στη συνέχεια δεν υπήρξε άλλη πληρωμή.

Από την πλευρά του, ο Μπράιαν Κάσιντι υποστηρίζει ότι το σπίτι του παραχωρήθηκε ως δώρο από τη μητέρα του και ότι δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία ενοικίασης. Η υπόθεση αναβλήθηκε, προκειμένου το ζευγάρι να απαντήσει στους ισχυρισμούς του, ενώ η τελική ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο.

Η εξέλιξη της δίκης περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο Τόνι Ντόιλ, 67 ετών, βρίσκεται σήμερα στη φυλακή. Τον Οκτώβριο καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών και τριών μηνών για δέκα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών ηλικίας από επτά έως 12 ετών, τα οποία διαπράχθηκαν σε διάστημα 13 ετών. Κατά τη σύλληψή του, η αστυνομία εντόπισε εκατοντάδες παράνομες εικόνες και βίντεο. Η δικαστής Νάταλι Μπράντσοου ανέφερε ότι ο Ντόιλ μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή.

Μετά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία, η Ρόουζ Ντόιλ επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασίες διαζυγίου από τον σύζυγό της, έπειτα από 47 χρόνια γάμου. Φιλικό πρόσωπο της οικογένειας, που τη συνόδευσε στο δικαστήριο, υποστήριξε ότι το ακίνητο δεν ήταν δώρο, αλλά αγοράστηκε ως επένδυση προς ενοικίαση, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στο όνομα και των δύο συζύγων.