ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δωρεάν διάθεση 1.112.500 ιδίων μετοχών σε 42 στελέχη

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα διαμορφώνονται ως κατωτέρω: Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, πριν την συναλλαγή: 1.134.947 ήτοι ποσοστό 1,0974% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε δωρεάν διάθεση 1.112.500 ιδίων μετοχών σε 42 στελέχη προχώρησε στις 19 Δεκεμβρίου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών που εγκρίθηκε με την από 20.6.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και λόγω επίτευξης των τεθειμένων δεικτών απόδοσης.

Οι ανωτέρω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,0757% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και διατέθηκαν στους δικαιούχους με υποχρέωση διακράτησης δύο (2) ετών. Για τις ανάγκες του προγράμματος δωρεάν διάθεσης χρησιμοποιήθηκαν μετοχές που η Εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της. Οι ίδιες μετοχές διατέθηκαν μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής βάσει της τιμής κλεισίματος €24,84 της μετοχής της Εταιρείας την 19.12.2025.

Μετά την προαναφερόμενη διάθεση στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα διαμορφώνονται ως κατωτέρω: