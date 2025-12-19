ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Δωρεάν-διάθεση-1,11-εκατ.-μετοχών-σε-42-στελέχη

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, που εγκρίθηκε με την από 20.6.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και κατ΄εφαρμογή της από 28.4.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη την 19.12.2025, λόγω επίτευξης των τεθειμένων δεικτών απόδοσης σε δωρεάν διάθεση 1.112.500 ιδίων μετοχών σε 42 στελέχη.

Οι ανωτέρω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,0757% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και διατέθηκαν στους δικαιούχους με υποχρέωση διακράτησης δύο (2) ετών. Για τις ανάγκες του προγράμματος δωρεάν διάθεσης χρησιμοποιήθηκαν μετοχές που η Εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της.

Οι ίδιες μετοχές διατέθηκαν μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής βάσει της τιμής κλεισίματος €24,84 της μετοχής της Εταιρείας την 19.12.2025.

Μετά την προαναφερόμενη διάθεση στο πλαίσιο του προγράμματος , οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα διαμορφώνονται ως κατωτέρω:

Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, πριν την συναλλαγή: 1.134.947 ήτοι ποσοστό 1,0974% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. πριν την συναλλαγή: 1.695.231, ήτοι ποσοστό 1,6391% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε. πριν την συναλλαγή: 616.835, ήτοι ποσοστό 0,5964% του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα πριν την συναλλαγή 3.447.013, ήτοι ποσοστό 3,3329%.

Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, μετά την συναλλαγή της 19/12/2025: 22.447, ήτοι ποσοστό 0,0217% του μετοχικού κεφαλαίου. Ο αριθμός ιδίων μετοχών στην κατοχή θυγατρικών παραμένει αμετάβλητος. Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα μετά την συναλλαγή της 19/12/2025: 2.334.513, ήτοι ποσοστό 2,2572% του μετοχικού κεφαλαίου.