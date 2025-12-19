Γιατί-οι-αγρότες-«βάζουν-φωτιές»-στην-Ευρώπη

«Ιστορική διαδήλωση» χαρακτηρίζει η βελγική Le Soir την μαζική κινητοποίηση δεκάδων χιλιάδων αγροτών με εκατοντάδες τρακτέρ, στο κέντρο των Βρυξελλών.

«Οι αγρότες έριξαν κοπριά μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ κροτίδες, καπνογόνα και βίαια επεισόδια, μετέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Συνοικία των Βρυξελλών, σε κόκκινη ζώνη», γράφουν οι Βελγικές εφημερίδες.

Τα εκατοντάδες πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές έγραφαν, μεταξύ άλλων, «φον ντερ Λάιεν πήγαινε σπίτι σου», «Δεν μπορείς να κυβερνάς εναντίον των αγροτών», «Λιμοκτονείς αυτούς που σε ταΐζουν», «Έξω οι αυταρχικοί από την Ευρώπη» και «Οι Βρυξέλλες σκοτώνουν τους αγρότες».

Παρά τα πρωτοφανή επεισόδια που επισκίασαν την εικόνα της κινητοποίησης, το βασικό ζήτημα παραμένει για τους Ευρωπαίους αγρότες: «Η ΕΕ στρέφεται πλέον ενάντια στον αγροτικό κόσμο», δηλώνουν οι εκπρόσωποι των αγροτών στον Βελγικό Τύπο.

«Έχουμε βαρεθεί να μας ανταλλάσσουν με… γερμανικά αυτοκίνητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γίνει αντιαγροτική! Πρέπει να σταματήσουμε όλες αυτές τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, όπου η γεωργία ανταλλάσσεται με κάτι άλλο», λέει ο Λικ Σμεσάρ, εκπρόσωπος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Ενώσεων ( FNSEA), που ταξίδευσε ως τις Βρυξέλλες για να διαδηλώσει μαζί με άλλους 5.000 Γάλλους αγρότες.

Αυτή η «ανταλλαγή», την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά, κυρίως οι αγρότες του ευρωπαϊκού Νότου,είναι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur της Νότιας Αμερικής. Αυτή η συμφωνία θα επέτρεπε, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή περισσότερων από 100.000 τόνων βοδινού κρέατος από τη Βραζιλία ή την Αργεντινή στην Ευρώπη. «Πρόκειται για απαράδεκτο ανταγωνισμό» λέει ο Σμεσάρ. «Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν σοβαρό πρόβλημα αγοραστικής δύναμης, οπότε όταν πηγαίνουν για ψώνια, θα αγοράζουν την φθηνότερη επιλογή. Είναι αθέμιτος ανταγωνισμός».

Η συμφωνία προβλέπει σημαντική απελευθέρωση του εμπορίου: Η Ευρώπη θα ανοίξει την αγορά της σε μεγάλες ποσότητες γεωργικών προϊόντων της Νότιας Αμερικής -ιδίως βοείου κρέατος, πουλερικών, ζάχαρης, αιθανόλης και σόγιας- με αντάλλαγμα την αύξηση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών και εξαγωγών προς τη Λατινική Αμερική, ιδίως αυτοκινήτων.

Ελλειψη αμοιβαιότητας

Η Mercosur ( Mercado Comun del Sur) ,η Ένωση των χωρών της Νότιας Αμερικής- Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, συζητά εδώ και 26 χρόνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υπογραφή συμφωνίας. Οι αγρότες αμφισβητούν τη συμφωνία για έναν βασικό λόγο: την έλλειψη αμοιβαιότητας .

Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανονισμούς για τα φυτοφάρμακα, την καλή διαβίωση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτοί οι κανόνες αυξάνουν το κόστος παραγωγής, αλλά εγγυώνται υψηλά πρότυπα.

Πολλά προϊόντα της Mercosur, ωστόσο, θα έφταναν στην ευρωπαϊκή αγορά με πολύ χαμηλότερες προδιαγραφές, οι οποίες συχνά συνδέονται με εντατικά μοντέλα καλλιέργειας και πρακτικές που θα απαγορεύονταν στην ΕΕ.

Τα τρακτέρ της οργής

Μετά την ανακοίνωση της αναβολής της ψήφισης της συμφωνίας Mercosur από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι διαδηλωτές αγρότες αποχώρησαν από τις Βρυξέλλες. Αλλά «τα τρακτέρ της οργής» θα επιστρέψουν, αν η Κομισιόν θελήσει να υπογράψει τη συμφωνία τον επόμενο μήνα, όπως δήλωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν.

Στη Γαλλία, οι αρχές φοβούνται ότι η οργή των αγροτών για την αντι-αγροτική πολιτική της ΕΕ, θα πυροδοτήσει και νέες διαμαρτυρίες

Αντι-αγροτική ΚΑΠ

Ο Βέλγος αγροσυνδικαλιστής Ματιέ Καρπέντιέ , δηλώνει εξοργισμένος και με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ): «Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη ΚΑΠ θα μπορούσε να μειωθεί κατά 20%. Θα μειωθούν λοιπόν οι επιδοτήσεις στους αγρότες», προσθέτει.

Αντιμέτωπος με ολοένα και πιο σοβαρές γεωπολιτικές, εμπορικές και κλιματικές κρίσεις, ο αγροτικός τομέας στην Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την ανταγωνιστικότητά του στις παγκόσμιες αγορές και να αυξήσει τις κοινωνικές εντάσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων. «Επομένως, είναι απαραίτητο να ανακαλύψουμε εκ νέου μια ΚΑΠ που να μπορεί να συνδυάζει τη δέσμευση για περιβαλλοντική βιωσιμότητα με οικονομικές και κοινωνικές ανησυχίες», λένε οι εκπρόσωποι των Ιταλών αγροτών, που επίσης μετείχαν στη διαδήλωση των Βρυξελλών .

«Η νέα ΚΑΠ, μετά το 2027, συνεπάγεται οικονομική μείωση περίπου 20% για τον τομέα ,χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υποτίμηση λόγω του πληθωρισμού, η οποία εκτιμάται σε περίπου 20%, υποστηρίζουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί COPA (Επιτροπή Επαγγελματικών Γεωργικών Οργανώσεων) και COGECA (Γενική Επιτροπή Γεωργικής Συνεργασίας). «Αυτή η επιλογή θα πυροδοτούσε ανταγωνισμό με άλλες πολιτικές της ΕΕ, καθώς και ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών και κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς», τονίζουν.

Ακόμη και η πρόσφατη υπόσχεση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να συνδέσει το υπόλοιπο 10% του προϋπολογισμού του Ενιαίου Ταμείου με έναν νέο αγροτικό στόχο, δεν κατάφερε να πείσει τους δύο ευρωπαϊκούς οργανισμούς που κατέβηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών.

«Έχουμε εξηγήσει γιατί οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους», δήλωσε ο πρόεδρος της Copa-Cogeca, Μασιμιλιάνο Τζιανσάντι. «Η γεωργία είναι ένας στρατηγικός τομέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγγυόμαστε την επισιτιστική ασφάλεια και προστατεύουμε τη μεγαλύτερη αγορά αγροδιατροφής στον κόσμο. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας σε προϊόντα που δεν πληρούν τα δικά μας πρότυπα. Απαιτούμε πραγματική αμοιβαιότητα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες».

Οι αγρότες από την Ιταλία, την Γαλλία, την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα, αξιώνουν από την Επιτροπή να παράσχει εγγυήσεις για τη διατήρηση των εισοδημάτων τους στη μελλοντική ΚΑΠ του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της Ένωσης », λέει ο Τζιανσάντι

«Η ΕΕ δεν μας προστατεύει»

«Οι πόλεμοι και οι εμπορικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει την κεντρική θέση των τροφίμων και την ανάγκη ανάπτυξης σχεδόν αυτόνομων αλυσίδων εφοδιασμού αγροδιατροφής. Η Κίνα, στην τελευταία σύνοδο κορυφής που επεκτάθηκε στη Ρωσία, την Ινδία και τη Βραζιλία, έθεσε την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. Οι ΗΠΑ, με το Γεωργικό Νομοσχέδιο, διαθέτουν τέσσερις φορές περισσότερους πόρους στη γεωργία από ό,τι η Ευρώπη», εξηγεί ο Ιταλός αγρο-συνδικαλιστής.

«Και η ΕΕ; Μειώνει τη χρηματοδότηση, εμποδίζοντάς μας να παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα για την υγεία των Ευρωπαίων και να ενισχύσουμε τις εξαγωγές. Άλλες χώρες ενεργούν για να διαφυλάξουν τη δική τους παραγωγή, ενώ η Ευρώπη είναι επί του παρόντος ανίκανη να προστατεύσει τους βασικούς της τομείς. Χωρίς επενδύσεις, θα χάσουμε ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και ζωτικότητα. Από τη μία πλευρά, η ΕΕ ενθαρρύνει την είσοδο προϊόντων που καλλιεργούνται με φυτοφάρμακα και εκμετάλλευση εργασίας, από την άλλη, σφαγιάζει τις εταιρείες μας με γραφειοκρατία , συχνά στοχεύοντας τους πιο αδύναμους».

Οι αγρότες ζητούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη σημασία του πρωτογενούς τομέα. Πρέπει να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού όχι μόνο όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και προστασία , αλλά και τους αγρότες ως βασικούς παράγοντες για την προστασία του οικοσυστήματος.