Γουίλιαμς-(fed):-Δεν-βλέπω-ανάγκη-για-περαιτέρω-προσαρμογή-των-επιτοκίων

«Θέλω να δω τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2% χωρίς να βλάπτεται αδικαιολόγητα η αγορά εργασίας. Είναι μια πράξη εξισορρόπησης» τόνισε, εκφράζοντας αβέβαιες προοπτικές για πρόσθετες μειώσεις των επιτοκίων.

Δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω προσαρμογή των επιτοκίων σύμφωνα με τον πρόεδρο της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, τονίζοντας πως τα πρόσφατα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν άλλαξαν ιδιαίτερα τη θεώρησή του.

«Προσωπικά, δεν έχω την αίσθηση του επείγοντος να χρειαστεί να δράσω περαιτέρω όσον αφορά τη νομισματική πολιτική αυτή τη στιγμή, επειδή πιστεύω ότι οι περικοπές που έχουμε κάνει μας έχουν τοποθετήσει σε πολύ καλή θέση», τόνισε ο Γουίλιαμς την Παρασκευή κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο CNBC.

«Θέλω να δω τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2% χωρίς να βλάπτεται αδικαιολόγητα η αγορά εργασίας. Είναι μια πράξη εξισορρόπησης» τόνισε, εκφράζοντας αβέβαιες προοπτικές για πρόσθετες μειώσεις των επιτοκίων.

Συμπλήρωσε ότι τα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό αυτής της εβδομάδας αντανακλούν στρεβλώσεις που σχετίζονται με το shutdown ενώ ο πληθωρισμός συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο προς τον στόχο του 2% της Fed και η αγορά εργασίας σταδιακά ψυχραίνεται.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι διχασμένοι σχετικά με τον πληθωρισμό και την απασχόληση ενώ τα ενημερωμένα projections που δημοσιεύθηκαν στη συνεδρίασή τους την περασμένη εβδομάδα έδειξαν προς μόνο μία μείωση επιτοκίων το 2026.