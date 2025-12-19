Δείκτης-μισθών-της-ΕΚΤ:-Χαμηλότερη-αύξηση-των-μισθών-και-σταδιακή-ομαλοποίηση-των-πιέσεων-το-2026

Επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των διαπραγματευόμενων μισθών έως το Δεκέμβριο του 2026, υποδεικνύει ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ με βάση τις συμβάσεις έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Συνοπτικά, ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ με μη εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές διαμορφώνεται στο 3,0% το 2025 και στο 2,7% το 2026, ενώ για τις ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας με εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 3,2 % το 2025 (με βάση κάλυψη 49,5 % των εργαζομένων στις συμμετέχουσες χώρες) και 2,3 % το 2026 (με βάση κάλυψη 28,8 %). Από την άλλη, ο δείκτης μισθών χωρίς εφάπαξ πληρωμές δείχνει επιβράδυνση της διαπραγματευόμενης αύξησης των μισθών από 3,9% το 2025 σε 2,6% το 2026.

Για το 2026, ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ ανέρχεται σε 2,0% το πρώτο τρίμηνο, 2,1% το δεύτερο τρίμηνο, 2,5% το τρίτο τρίμηνο και 2,7% το τέταρτο τρίμηνο. Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, ο δείκτης μισθών υποδηλώνει ότι το 2026 θα υπάρχει μικρότερη διασπορά στις πιέσεις για διαπραγμάτευση των μισθών μεταξύ των διαφόρων χωρών της ζώνης του ευρώ σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ με μη εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές (3,1% το πρώτο τρίμηνο, 2,5% το δεύτερο τρίμηνο, 2,4% το τρίτο τρίμηνο και 2,7% το τέταρτο τρίμηνο) αντικατοπτρίζει επίσης τις πιο σταθερές και λιγότερο ασταθείς προοπτικές για την αύξηση των διαπραγματευόμενων μισθών για το 2026 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Ο δείκτης μισθών χωρίς τις εφάπαξ πληρωμές ανέρχεται σε 2,8% το πρώτο τρίμηνο, 2,6% το δεύτερο τρίμηνο, 2,5% το τρίτο τρίμηνο και 2,7% το τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που υποδηλώνει επίσης πιο συγκρατημένη δυναμική των διαπραγματευόμενων μισθών σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Συνολικά, σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο δείκτης μισθών ενδέχεται να υποστεί αναθεωρήσεις με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος για τις ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ δεν παρακολουθεί με ακρίβεια τον δείκτη της διαπραγματευόμενης αύξησης των μισθών και είναι αναμενόμενες αποκλίσεις με την πάροδο του χρόνου.