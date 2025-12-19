Δύο σύγχρονα ρυμουλκά από ONEX και MEGATUGS – Τι είπαν Κικίλιας, Γκιλφόιλ

Για «επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη, την ασφάλεια και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας» έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Συμφωνία-σταθμό για την κατασκευή δύο νέων, υπερσύγχρονων ρυμουλκών υψηλών προδιαγραφών υπέγραψαν η ONEX Shipyards & Technologies Group και η MEGATUGS Salvage & Towage. Τα ρυμουλκά θα ναυπηγηθούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στις ναυπηγικές εγκαταστάσεις της ONEX στην Ελευσίνα, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια, και της Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, κυρίας Kimberly Ann Guilfoyle.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η σύμπραξη της ONEX με την MEGATUGS ενισχύει ουσιαστικά τη θαλάσσια ασφάλεια, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας σταθερής και βιώσιμης βάσης για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, με σαφές αναπτυξιακό και στρατηγικό αποτύπωμα.

Τη συμφωνία, η οποία προβλέπει τη ναυπήγηση δύο σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης (option) για ακόμη δύο, υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX και Πρόεδρος της Ένωσης Ναυπηγείων Ελλάδος, κ. Πάνος Ξενοκώστας, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της MEGATUGS Salvage & Towage και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων, κ. Παύλος Ξηραδάκης.

Η σύμπραξη αυτή ενισχύει ουσιαστικά τη θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα μια βιώσιμη βάση ανάπτυξης για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία με ισχυρό στρατηγικό αποτύπωμα. Η επένδυση διασφαλίζει τη διατήρηση της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και ενισχύει την εθνική οικονομία σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Παράλληλα, ενδυναμώνεται η εγχώρια βιομηχανική και τεχνική επάρκεια, διασφαλίζεται η διατήρηση εξειδικευμένης ναυπηγικής τεχνογνωσίας και δημιουργούνται προϋποθέσεις για μακροχρόνια, αξιόπιστη παραγωγική δραστηριότητα με ευρύτερη σημασία για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία.

Η ONEX Shipyards & Technologies Group, μέσα από ένα συγκροτημένο επενδυτικό και παραγωγικό σχέδιο, έχει επαναφέρει τη ναυπηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα στο προσκήνιο, αναπτύσσοντας σύγχρονες υποδομές, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής σύγχρονων ρυμουλκών, καθιστώντας τα ελληνικά ναυπηγεία ικανά να ανταγωνιστούν αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού και να καλύψουν ανάγκες της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς.

Η MEGATUGS Salvage & Towage διαθέτει πορεία σχεδόν πέντε δεκαετιών στους τομείς των ρυμουλκήσεων, των ναυαγιαιρέσεων, της αντιρρύπανσης και της υποστήριξης υπεράκτιων δραστηριοτήτων, με έντονη παρουσία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Η επιχειρησιακή της στρατηγική βασίζεται στη συνεχή ανανέωση και ποιοτική αναβάθμιση του στόλου, με επενδύσεις σε πλοία υψηλής ισχύος και αυξημένων δυνατοτήτων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Δηλώσεις

Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλης Κικίλιας

«Η ασφάλεια στα λιμάνια και στη θάλασσα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η σημερινή συμφωνία που υπογράφεται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, παρουσία της Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κυρίας Kimberly Ann Guilfoyle, επιβεβαιώνει στην πράξη αυτή την προτεραιότητα.

Η συνεργασία μεταξύ της ONEX, του κ. Πάνου Ξενοκώστα και του κ. Παύλου Ξηραδάκη, με τη στήριξη των εργαζομένων των ναυπηγείων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, πλήρως εναρμονισμένες με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν κρίσιμα πλοία υποστήριξης, όπως ρυμουλκά, που ενισχύουν ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας και τη λειτουργικότητα των λιμένων.

Παράλληλα, η σημερινή ημέρα αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας και της βιομηχανίας. Πρόκειται για επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και αποτυπώνουν την πορεία αναβάθμισης που ακολουθεί η ελληνική ναυτιλία.

Η ναυτιλία και η ναυπηγική βιομηχανία είναι κλάδοι που η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην ασφάλεια, στην ανάπτυξη και στη συνολική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.»

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Kimberly Ann Guilfoyle

«Η σημερινή τελετή πρώτης κοπής ελάσματος σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου, ουσιαστικού κεφαλαίου για τον ελληνικό ναυπηγικό κλάδο και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας.

Τα νέας γενιάς ρυμουλκά της ONEX ενισχύουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των ελληνικών λιμένων, δημιουργούν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, στηρίζοντας το όραμα της Ελλάδας για σύγχρονες και αξιόπιστες ναυτιλιακές υποδομές.

Η αμερικανική χρηματοδότηση, υποστηρίζει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν σε έργα με απτά αποτελέσματα και τηρούν τις δεσμεύσεις τους, όπως αποδεικνύεται και από τον ρόλο της Αμερικανικής Διεθνούς Χρηματοδοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης (DFC) στην αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Οι ναυτιλιακοί και θαλάσσιοι δεσμοί ΗΠΑ και Ελλάδας έχουν ισχυρό μέλλον. Ως ναυτικά έθνη, μοιραζόμαστε ιστορία, αξίες και κοινή προσήλωση στη σκληρή δουλειά και την καινοτομία. Η σημερινή ημέρα είναι μόνο η αρχή για ακόμη περισσότερες συνεργασίες στο μέλλον.»

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies Group & Πρόεδρος Ένωσης Ναυπηγείων Ελλάδος κ. Πάνος Ξενοκώστας

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ουσιαστικό ορόσημο για τα Ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ και τον ελληνικό ναυπηγικό κλάδο. Σε λιγότερο από τρία χρόνια από την επανεκκίνηση των ναυπηγείων Ελευσίνας και επτά χρόνια από την επανεκκίνηση των ναυπηγείων Σύρου, βρισκόμαστε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, εξυπηρετώντας εκατοντάδες πλοία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη σύμβαση νέας ναυπήγησης με Έλληνες πελάτες μετά από δεκαετίες, για δύο ρυμουλκά νέας κατασκευής με δύο επιπλέον σκάφη με δικαίωμα προαίρεσης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της ONEX να επενδύει στην παραγωγή και στα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το έργο στηρίχθηκε στη στενή συνεργασία της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η έγκαιρη χρηματοδότηση ύψους 125 εκατ. δολαρίων από την Αμερικανική Διεθνή Χρηματοδοτική Εταιρεία Ανάπτυξης (DFC), σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τη στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρμόδιων υπουργείων, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανασυγκρότηση της ναυπηγικής δραστηριότητας στην Ελευσίνα.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων, που αποτελούν τον πυρήνα της αναγέννησης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η ONEX παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη σύγχρονων γραμμών παραγωγής και στη διασφάλιση ότι τα ελληνικά ναυπηγεία θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο.»

Διευθύνων Σύμβουλος MEGATUGS Salvage & Towage και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων κ. Παύλος Ξηραδάκης

«Η επιλογή των ναυπηγείων ONEX για την κατασκευή των νέων σύγχρονων ρυμουλκών του Ομίλου MEGATUGS αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία που τη στηρίζουν.

Με τη σημερινή συμφωνία στηρίζουμε έμπρακτα την αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, επενδύοντας πρώτοι σε νέα σύγχρονα ρυμουλκά πλοία υψηλών προδιαγραφών που ενισχύουν ουσιαστικά την ασφάλεια και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στις ελληνικές και διεθνείς θάλασσες.»

Η ταυτότητα των νέων σκαφών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα δύο νέα ρυμουλκά που θα ναυπηγηθούν στα ελληνικά ναυπηγεία της ONEX ανήκουν στην κατηγορία ASD Escort / Terminal Tug και βασίζονται στον διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιασμό RAstar 2800 του ναυπηγικού οίκου Robert Allan Ltd. Πρόκειται για πλοία υψηλής ισχύος και αυξημένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων, σχεδιασμένα για απαιτητικές αποστολές σε λιμένες, ανοιχτές θάλασσες και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Βασικά τεχνικά στοιχεία

Ολικό μήκος: 28,40 μ.

Πλάτος (moulded): 13,00 μ.

Βύθισμα σχεδίασης: 5,95 μ.

Ολική χωρητικότητα: < 450 GT

Ταχύτητα: 12,5 κόμβοι

Ελκτική δύναμη (Bollard Pull):

85 τόνοι εμπρός

79 τόνοι όπισθεν (ελάχιστες τιμές)

Σύστημα πρόωσης και ισχύς

Κύριες μηχανές:

2 × MAN 16V175D, ισχύος 2.560 kW η καθεμία

(IMO Tier II – Tier III ready)

Πρόωση:

2 × SCHOTTEL Rudder Propellers SRP 490 FP

Σχεδίαση γάστρας:

Ειδική sponsoned hull form για αυξημένη ευστάθεια, πλευρικούς ελιγμούς και αποτελεσματική συνοδεία μεγάλων πλοίων

Επιχειρησιακές δυνατότητες

Τα ρυμουλκά είναι κατάλληλα για:

Συνοδεία και ελιγμούς μεγάλων πλοίων (escort operations)

Ρυμουλκήσεις λιμένων και ανοιχτής θάλασσας

Πυρόσβεση πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων

Επιχειρήσεις αντιρρύπανσης

Υποστήριξη εγκαταστάσεων LNG / LPG και υπεράκτιων δραστηριοτήτων

Συστήματα ασφάλειας & εξοπλισμός

Σύστημα πυρόσβεσης: FiFi 1

(αντλία 2.600 m³/ώρα, δύο πυροβόλα νερού/αφρού)

Εξοπλισμός καταστρώματος:

Υδραυλικά βαρούλκα και άγκιστρα υψηλής αντοχής για escort και towing operations

Πλήρωμα: 8 άτομα

Περιβαλλοντική και κανονιστική συμμόρφωση

Κλάση: Bureau Veritas

Πιστοποιήσεις:

Escort Tug, Fire Fighting 1, Oil Recovery

Περιβαλλοντική απόδοση:

Βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, μειωμένες εκπομπές CO₂

Καταλληλότητα:

Λειτουργία σε LNG/LPG terminals – συμμόρφωση με ATEX Zone 2