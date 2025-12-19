Ελληνικός-Χρυσός:-Σύγχρονες-μεταλλευτικές-επενδύσεις-και-ολοκληρωμένο-πλαίσιο-Εταιρικής-Κοινωνικής-Ευθύνης

Το έργο των Σκουριών στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, ολοκληρωμένο κατά 60% με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στο τέλος του 2024, δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση.

Η βορειοανατολική Χαλκιδική χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική σύνδεση με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, η οποία έχει διαμορφώσει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Σε μια περιοχή που εξελίσσεται διαρκώς, η Ελληνικός Χρυσός επιδιώκει τη συνεχή εναρμόνιση των επιχειρησιακών της πρακτικών με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Η προσέγγιση αυτή, δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας και προάγει ένα περιβάλλον όπου η σύγχρονη βιομηχανική δραστηριότητα συνυπάρχει με τις τοπικές προτεραιότητες και τον χαρακτήρα της περιοχής.

Η ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας 2024, αποτυπώνει με συστηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ελληνικός Χρυσός. Η έκθεση δεν καταγράφει μόνο δείκτες και επιδόσεις, αλλά παρουσιάζει το σύνολο των δράσεων, μηχανισμών διαλόγου και συνεργασιών, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης και στη συνεχή προσαρμογή των παρεμβάσεων της εταιρείας στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ανάπτυξη οικονομικής αξίας και επένδυση στους ανθρώπους

Το 2024 η οικονομική επίδραση της Ελληνικός Χρυσός αποτυπώθηκε σε μια ολοκληρωμένη και μετρήσιμη συνεισφορά στην τοπική και εθνική οικονομία. Η συνολική οικονομική συνεισφορά ανήλθε σε 439,4 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

76,1%-334,3 εκατ. ευρώ σε εργολάβους, προμηθευτές και παρόχους

14,4%-63,2 εκατ. ευρώ σε μισθούς και παροχές εργαζομένων

4,2%-18,5 εκατ. ευρώ προς παρόχους κεφαλαίου

3,2%-14,2 εκατ. ευρώ σε φόρους και μεταλλευτικά τέλη

1,5%-6,7 εκατ. ευρώ σε περιβαλλοντικές επενδύσεις

0,6%-2,5 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές επενδύσεις

Η παραγόμενη οικονομική αξία έφτασε τα 208,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι κεφαλαιοποιημένες επενδύσεις ανήλθαν σε 339,3 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τον τοπικό παραγωγικό ιστό και τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας.

Το ανθρώπινο δυναμικό συνέχισε να εξελίσσεται, με 33.291 ώρες εκπαίδευσης (αύξηση 25,9% σε σχέση με το 2023) και 14,2% συμμετοχή γυναικών σε έναν κλάδο παραδοσιακά ανδροκρατούμενο. Οι επενδύσεις στην κατάρτιση και στη διεύρυνση της συμμετοχής, ενισχύουν τη μετάβαση προς ένα πιο σύγχρονο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Διάλογος και Εταιρική Υπευθυνότητα σε τοπικό επίπεδο

Το 2024 χαρακτηρίστηκε από εντατικοποιημένο και δομημένο διάλογο με τις τοπικές κοινότητες της βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Η Ελληνικός Χρυσός υλοποίησε εκατοντάδες συναντήσεις διαβούλευσης με κατοίκους, επαγγελματίες, συλλόγους, θεσμικούς φορείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα με την Έκθεση Βιωσιμότητας 2024, η κοινωνική συνεισφορά της εταιρείας ανήλθε σε 2,47 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 137 στοχευμένες δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ποσοστό άνω του 90% αυτών των πόρων (συνολικά 2,2 εκατ. ευρώ) κατευθύνθηκε στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της εταιρείας στη στήριξη των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων.

Ο συνεχής αυτός διάλογος, που πραγματοποιείται σε θεσμικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας. Δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός συνδιαμόρφωσης πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της κοινότητας.

Περιβάλλον: Από τη δέσμευση στην πράξη

Η περιβαλλοντική προστασία δεν αποτελεί αφηρημένη δέσμευση, αλλά μια διαρκή και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης και εφαρμογής. Το 2024 οι επενδύσεις της εταιρείας σε έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση και ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, καθώς η ανακύκλωση νερού ενισχύθηκε κατά 19,8% σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, η εφαρμογή της τεχνολογίας αφυγρασμένων τελμάτων, η οποία μπορεί να μειώσει έως και 40% τον όγκο μακροχρόνιας αποθήκευσης, αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τα συγκεκριμένα έργα αποτυπώνουν μια ώριμη και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική στρατηγική, όπου η πρόληψη, η αποκατάσταση και η υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων ενσωματώνονται πλήρως στον συνολικό τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Σκουριές: Μια στρατηγική επένδυση που διαμορφώνει το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής

Το έργο χρυσού και χαλκού στις Σκουριές προχωρά σταθερά, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Με συνολική επένδυση 1,06 δισ. δολαρίων και προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατ. λιβρών χαλκού, το έργο ενισχύει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό χάρτη στρατηγικών πρώτων υλών, κρίσιμων για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η πρόοδος κατασκευής έφτασε το 86% στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2025. Κατά το ίδιο τρίμηνο επενδύθηκαν 137,7 εκατ. δολάρια, ενώ το σύνολο των επενδύσεων του πρώτου εννεάμηνου ανήλθε σε 338,6 εκατ. δολάρια. Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χρυσού-χαλκού παραμένει προγραμματισμένη για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με εμπορική παραγωγή στα μέσα του ίδιου έτους.

Το έργο περιλαμβάνει κρίσιμες υποδομές όπως η μονάδα επεξεργασίας μεταλλεύματος, ο πρωτογενής θραυστήρας, οι δεξαμενές καθίζησης και μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αφύγρανσης μεταλλευτικών καταλοίπων.

Σήμερα στις Σκουριές απασχολούνται περίπου 2.000 εργαζόμενοι, ενώ το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας υπερβαίνει τα 3.500 άτομα, με την πλειοψηφία των εργαζομένων να προέρχονται από την τοπική κοινωνία. Το έργο των Σκουριών δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση, αλλά μια διαδικασία που αναδεικνύει τη δυναμική μιας περιοχής, ενισχύει την παραγωγική βάση της χώρας και υπογραμμίζει τη σημασία της εξωστρέφειας. Μέσα από τον διάλογο, τη συνεργασία και τη σταθερή πρόοδο, διαμορφώνεται σταδιακά μια νέα ταυτότητα για τη χώρα.