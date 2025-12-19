ΕΛΣΤΑΤ: Στασιμότητα στον τζίρο της βιομηχανίας τον Οκτώβριο – Αύξηση 0,3%

Εικόνα στασιμότητας δείχνει ο τζίρος της εγχώριας βιομηχανίας τον φετινό Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σημείωσε αύξηση 0,3% τον φετινό Οκτώβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία παρουσίασε μείωση 2,4% τον φετινό Οκτώβριο σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025 δηλαδή.

Μείωση καταγράφηκε επίσης σε επίπεδο δωδεκαμήνου καθώς ο μέσος γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία παρουσίασε μείωση 0,3% το διάστημα Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών τον φετινό Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, προήλθε:

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

– Αύξηση κατά 5,6% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

– Αύξηση κατά 0,3% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

– Αύξηση κατά 4,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

– Μείωση κατά 1,8% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.