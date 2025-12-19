Ενα-βήμα-πιο-κοντά-η-επένδυση-Βαρδινογιάννη-ύψους-μισού-δισ.-στην-Ερμιονίδα

Το «πράσινο φως» του δήμου Ερμιονίδας για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) εξασφάλισε η επένδυση των 474 εκατ. ευρώ της Hydra Rock, συμφερόντων του Γιάννη Βαρδινογιάννη.

Προ ημερών το δημοτικό συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της σχετικής μελέτης «τη δημιουργία εμβληματικού – αειφορικού τουριστικού θερέτρου υψηλών προδιαγραφών, στη θέση Βλαχαίικα του δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής και στη θέση Μετόχι του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδος, Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Το πλάνο

Η επένδυση, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «στρατηγική» και φέρει την ονομασία «Serenity Village», εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 1.750,88 στρεμμάτων και περιλαμβάνει δύο κύριες ζώνες ανάπτυξης, η πρώτη έχει χρήση «Τουριστικού Παραθεριστικού Χωριού» και η δεύτερη «Τουρισμού – Αναψυχής».

«H περιοχή επέμβασης βρίσκεται σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον ανάπτυξης τουριστικής χρήσης και παραθεριστικής κατοικίας που επιτρέπει την χωρική οργάνωση και λειτουργία του, με τήρηση των κατευθύνσεων των υπερκείμενων επιπέδων χωροταξικού σχεδιασμού στους τομείς τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, και στο πλαίσιο της Τουριστικής Φέρουσας Ικανότητας του συνόλου της ευρύτερης περιοχής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ΜΠΕ.

Ως προς τους όρους δόμησης, καθορίζεται Συντελεστής Δόμησης στο 0,07 στο σύνολο της έκτασης, με το ποσοστό κάλυψης να κυμαίνεται από 12% έως 20% ανάλογα με τη Ζώνη ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τους επενδυτικές, το όραμα της Hydra Rock είναι η δημιουργία ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος και Τουριστικού Χωριού, που θα διαφοροποιείται από τη λογική του «μαζικού τουρισμού», θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αισθητικής καθ’ όλο το έτος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και υποδομών, η ανάδειξη, προβολή και προστασία του φυσικού, και πολιτιστικού κεφαλαίου της Ελλάδας, καθώς και η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Σημειωτέον ότι σήμερα, 19 Δεκεμβρίου, είναι προγραμματισμένη να συζητηθεί στην εξ αναβολής συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής μία ακόμη γνωμοδότηση, η οποία απαιτείται για το συγκεκριμένο project.

Οι δύο Ζώνες

Η πρώτη ζώνη ανάπτυξης (Ζώνη 1), με χρήση «Τουριστικού Παραθεριστικού Χωριού», εκτείνεται σε επιφάνεια 1.362,32 στρεμμάτων, εκ των οποίων 926,19 στρέμματα αποτελούν την τελική επιφάνεια προς πολεοδομική αξιοποίηση, μετά την αφαίρεση ζωνών ρέματος και εκτάσεων δασικού χαρακτήρα. «Η πολεοδόμηση της περιοχής θα βασιστεί σε αρχές οικολογικού σχεδιασμού και οι αντίστοιχες τουριστικές κατοικίες που θα ανεγερθούν θα φέρουν χαρακτηριστικά βιοκλιματικού σχεδιασμού, πληρώντας τα κριτήρια παθητικών κτιρίων με ετήσια κατανάλωση ενέργειας 15kWh/τ.μ.», επισημαίνεται στην ΜΠΕ.

Η δεύτερη ζώνη, με χρήση «Τουρισμού – Αναψυχής», καλύπτει συνολική έκταση 387,25 στρεμμάτων (Ζώνη 2), εκ των οποίων ~369,55 στρέμματα απομένουν καθαρά προς αξιοποίηση. Σε αυτήν τη ζώνη χωροθετείται πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων, δυναμικότητας 200 κλινών, με συνοδευτικές υποδομές υψηλής ποιότητας (χώροι ευεξίας, SPA, αθλητικοί χώροι, εστίαση).

Περιμετρικά του συγκροτήματος προβλέπεται η κατασκευή 45 τουριστικών κατοικιών, καθώς και τριών τουριστικών επαύλεων, με ιδιωτικές πισίνες και ενσωματωμένα συστήματα αθλητικών δραστηριοτήτων. Συμπληρωματικά, στη γειτονική έκταση της Ερμιονίδας, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Αθλητικού Τουρισμού κλειστού τύπου, επιφάνειας ~2.680 τ.μ., το οποίο θα διαθέτει γήπεδα, γυμναστήρια και βοηθητικούς χώρους.

Σκοπός της Hydra Rock είναι η ανάπτυξη ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων και πολυτελών κατοικιών. Σύμφωνα με την ΜΠΕ, θα δημιουργηθούν χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας, αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και υποδομές για την εύρυθμη λειτουργία της προς ανάπτυξη περιοχής.

«Το μέγεθος του έργου αναδεικνύει σε παγκόσμιο επίπεδο τον χαρακτήρα της περιοχής αλλά και της χώρας γενικότερα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αλλά και δυνατότητα της χώρας να προωθήσει επενδύσεις μεγάλου βεληνεκούς με θετικό οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.