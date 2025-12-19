Close Menu
    Ευλογιά των προβάτων: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους

    Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των πληγέντων κτηνοτρόφων από ευλογιά των προβάτων, και ειδικότερα η αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών, προβλέπει ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

    Η ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στο πλέγμα των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου, όπως οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, η κάλυψη δαπανών για ζωοτροφές και η οικονομική ενίσχυση λόγω απώλειας εισοδήματος.

    Σκοπός της διάταξης είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα και να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αιγοπροβατοτροφία, χωρίς πρόσθετες πιέσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη οικονομικά περίοδο.

