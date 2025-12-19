Ευρωζώνη:-Υποχώρηση-της-καταναλωτικής-εμπιστοσύνης-τον-Δεκέμβριο

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,4 μονάδες τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι μια προκαταρκτική εκτίμηση έδειξε ότι το καταναλωτικό ηθικό στην ευρωζώνη μειώθηκε στο -14,6 αυτόν τον μήνα από -14,2 τον Νοέμβριο.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση στο -14,0.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, το καταναλωτικό κλίμα μειώθηκε κατά -0,1 μονάδες στο -13,7.

- Reuters