Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, December 19
    Ευρωζώνη:-Υποχώρηση-της-καταναλωτικής-εμπιστοσύνης-τον-Δεκέμβριο
    Ευρωζώνη: Υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Δεκέμβριο

    Ευρωζώνη: Υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Δεκέμβριο

    Ευρώπη 1 Min Read

    Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,4 μονάδες τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι μια προκαταρκτική εκτίμηση έδειξε ότι το καταναλωτικό ηθικό στην ευρωζώνη μειώθηκε στο -14,6 αυτόν τον μήνα από -14,2 τον Νοέμβριο.

    Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση στο -14,0.

    Στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, το καταναλωτικό κλίμα μειώθηκε κατά -0,1 μονάδες στο -13,7.

    - Reuters

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com