Η-Γαλλία-θα-ξεκινήσει-το-2026-χωρίς-προϋπολογισμό-μετά-την-αποτυχία-των-συνομιλιών

Η Γαλλία αντιμετωπίζει έκτακτη νομοθεσία για να αποφύγει το κλείσιμο της κυβέρνησης, αφού οι βουλευτές εγκατέλειψαν τις συνομιλίες για τον προϋπολογισμό του 2026 την Παρασκευή, μη καταφέρνοντας να συμφωνήσουν σε ένα συμβιβαστικό νομοσχέδιο.

Μέλη μιας κοινής επιτροπής νομοθετών και από τα δύο σώματα εγκατέλειψαν τα όπλα μετά από λιγότερο από μία ώρα συνομιλιών για να συμφωνήσουν σε ένα νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι θα συμβουλευτεί τους βασικούς πολιτικούς ηγέτες τη Δευτέρα σχετικά με τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει πλέον αρκετός χρόνος για κοινοβουλευτική ψηφοφορία για έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους.

Η κατάρρευση των συνομιλιών αναγκάζει τον Λεκορνί να ζητήσει νομοθεσία έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέπει τις δαπάνες, την είσπραξη φόρων και τον δανεισμό κατά το νέο έτος, μέχρι να συμφωνηθεί ένας σωστός προϋπολογισμός.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προειδοποίησε ότι αυτό προσφέρει μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση που δεν προβλέπει πολιτικές επιλογές και δεν περιλαμβάνει μέτρα εξοικονόμησης κόστους ή φορολογίας, οδηγώντας ενδεχομένως σε σημαντικά υψηλότερη αύξηση του ελλείμματος.

Η Γαλλία χρησιμοποίησε παρόμοια νομοθεσία έκτακτης ανάγκης πέρυσι, η οποία, σύμφωνα με την υπουργό Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μοντσαλέν, κόστισε 12 δισεκατομμύρια ευρώ (14 δισεκατομμύρια δολάρια) πριν από την ψήφιση ενός πλήρους προϋπολογισμού στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η μάχη του ελλείμματος

Οι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης εξετάζουν εξονυχιστικά τα οικονομικά της Γαλλίας, καθώς ο Λεκόρνου αγωνίζεται να περιορίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού που ανέρχεται στο 5,4% του ΑΕΠ φέτος – το υψηλότερο της ευρωζώνης.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας επιμένει να διατηρήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 5% το επόμενο έτος, υποχωρώντας ήδη από τον αρχικό στόχο του 4,7%, αφού έκανε δαπανηρές παραχωρήσεις στους Σοσιαλιστές νομοθέτες.

Η Γερουσία ενέκρινε τη Δευτέρα έναν προϋπολογισμό για το 2026 με δημοσιονομικό έλλειμμα 5,3%, αφού οι συντηρητικοί μπλόκαραν αυξήσεις φόρων για να αντισταθμίσουν ένα μεγαλύτερο από το προγραμματισμένο έλλειμμα χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης που είχε εγκρίνει η κάτω βουλή.

Οι νέες διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο μπορεί να αποδειχθούν εξίσου δύσκολες. Αυξάνονται οι πιέσεις στον Λεκόρνου να επικαλεστεί ειδικές συνταγματικές εξουσίες για να παρακάμψει το κοινοβούλιο – κάτι που έχει δεσμευτεί να μην κάνει.

Ο επικεφαλής του Συντηρητικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Μπρούνο Ρεταϊγιό, τον προέτρεψε να χρησιμοποιήσει αυτές τις εξουσίες, αν και κάτι τέτοιο πιθανότατα θα πυροδοτούσε μια επικίνδυνη ψήφο εμπιστοσύνης που θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνησή του.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκορνί έχει λίγα περιθώρια ελιγμών στο διχασμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας, όπου οι μάχες για τον προϋπολογισμό έχουν ήδη ανατρέψει τρεις κυβερνήσεις από τότε που ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχασε την πλειοψηφία του στις πρόωρες εκλογές του 2024.

