Η-Ελλάδα-«Καλύτερος-Τουριστικός-Προορισμός»-στα-tested-reader-survey-awards-(ΗΠΑ)

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά μεταξύ των πλέον δημοφιλών προορισμών για τους αμερικανούς ταξιδιώτες, όπως επιβεβαιώθηκε και με την κατάκτηση από τη χώρα μας μίας ακόμα κορυφαίας διάκρισης στην αγορά των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ως ο «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός» (Best Tourism Destination) στα GT Tested Reader Survey Awards 2025, που διοργανώνει το ταξιδιωτικό περιοδικό «Global Traveler» (FX Express Publications).

Τα βραβεία της Ελλάδας ως «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός του 2025» και ως «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός για 5η συνεχόμενη χρονιά» στα GT Tested Reader Survey Awards 2025

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση του ελληνικού τουρισμού, καθώς τα συγκεκριμένα βραβεία βασίζονται αποκλειστικά σε ψηφοφορία του κοινού και στο χώρο των διεθνών ταξιδιών θεωρούνται ως υψηλής αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

Κατά τη φετινή 22η διοργάνωση του θεσμού, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων σε όλες τις ηπείρους και σε περισσότερες από 90 κατηγορίες (καλύτερος προορισμός διεθνώς, καλύτερες πόλεις MICE, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές αλυσίδες, εταιρείες παροχής τουριστικών υπηρεσιών, πιστωτικές κάρτες κ.ά.) διεξήχθη από τις 12 Δεκεμβρίου 2024 μέχρι την 31η Αυγούστου 2025 με τη συμμετοχή των συνδρομητών και των αναγνωστών του περιοδικού, στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοσή του.

Στην κατηγορία «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός», τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ιρλανδία και την τρίτη η Ισπανία.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι, όπου τα ελληνικά βραβεία για τον «Καλύτερο Τουριστικό Προορισμό του 2025» και για τον «Καλύτερο Τουριστικό Προορισμό για 5η συνεχόμενη χρονιά» παρέλαβε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.