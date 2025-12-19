Η-επαγγελματική-δεξιότητα-που-ζητούν-οι-εργοδότες-αλλά-δεν-αναφέρεται-στην-περιγραφή-των-θέσεων-εργασίας

Η περιγραφή των θέσεων εργασίας οφείλει να είναι σαφής, περιγραφική και αναλυτική, όμως συνήθως δεν περιλαμβάνει μία συγγεκριμένη επαγγελματική δεξιότητα την οποία ζητούν οι εργοδότες από ένα εργαζόμενο.

Ο λόγος για τις γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό δείχνει η πλατφόρμα Ladders. Σύμφωνα με ανάλυση αγγελιών εργασίας από την εταιρεία, ενώ έχει τριπλασιαστεί από το 2021 ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), που αναφέρονται στην πλατφόρμα, από την άλλη έχει μειωθεί το μερίδιο των δημοσιεύσεων που αναφέρουν την AI.

Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι περισσότεροι εργοδότες βλέπουν την τεχνολογία ως καθημερινή δεξιότητα και όχι ως παράγοντα διαφοροποίησης, σχολίασε στο Business Insider ο Marc Cenedella, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ladders.

Κατά τον ίδιο, οι ικανότητες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη θα αναφέρονται όλο και λιγότερο στις αγγελίες εργασίας. Τις συνέκρινε μάλιστα με τον τρόπο κάποτε αναφερόταν το Microsoft Office ως απαραίτητη γνώση για τους εργαζόμενους, κάτι που πλέον δεν αναφέρεται στις αγγελίες εργασίας- χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παραμένει αναγκαία γνώση.

Οι αναφορές στα skills που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσαν να αυξηθούν ξανά στις αγγελίες εργασίας, εάν εμφανιστούν εξειδικευμένα εργαλεία για διαφορετικούς κλάδους, εκτίμησε ο Cenedella. Πάντως δεν αναμένει να συμβεί κάτι τέτοιο άμεσα.

Εάν όντως συμβεί αυτή η αλλαγή, η εξέλιξη αυτή μπορεί να σημαίνει ότι άτομα σε τομείς όπως οι πωλήσεις, η φαρμακευτική βιομηχανία ή οι ημιαγωγοί θα πρέπει να επιδεικνύουν ευχέρεια σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για τη χρήση της τεχνολογίας, δήλωσε ο Cenedella. Οι εργοδότες θα μπορούσαν στη συνέχεια να αρχίσουν να ζητούν αυτές τις δεξιότητες σε αγγελίες εργασίας.

Το γεγονός ότι οι δεξιότητες που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ζητούνται σαφώς στις αγγελίες εργασίας δεν σημαίνει πάντως ότι μειώνεται το ενδιαφέρον για την τεχνολογία, ειδικά σε ορισμένους τομείς. Η Ladders διαπίστωσε ότι περίπου 525.000 ηγετικές και εκτελεστικές θέσεις περιλαμβάνουν αναφορές στην Τεχνητή Νοημοσύνη, από 213.000 το 2021. Συνολικά, το 2025, η τεχνολογία είχε αναφερθεί στο 45% των αναρτήσεων στελεχών στον ιστότοπο.

Θέσεις σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, τα πληροφοριακά συστήματα, το design, οι πωλήσεις και η διαχείριση έργων, παρουσιάζουν από τις ταχύτερες προόδους στην υιοθέτηση δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την Ladders.

Όπως και να έχει, ανεξάρτητα από το αν μια αγγελία εργασίας αναφέρει την Τεχνητή Νοημοσύνη, ένας προϊστάμενος πιθανότατα θα θέλει ο εργαζόμενός του να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, δήλωσε στο Business Insider ο Agur Jõgi, επικεφαλής τεχνολογίας στην εταιρεία λογισμικού Pipedrive. «Είναι σαν το εισιτήριο για να παρακολουθήσεις ένα αγώνα», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τον Jõgi, είναι σημαντικό ότι να κατανοήσει ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τον χώρο τους και πώς επηρεάζει την εργασία του. «Αυτό σας επιτρέπει να κινείστε τόσο γρήγορα όσο κινείται και ο υπόλοιπος κλάδος», εξήγησε.

Γνωρίζοντας πώς άλλοι στον τομέα της εργασίας σας χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, συνέχισε, μπορείτε στη συνέχεια να αναπτύξετε παρόμοιες δεξιότητες.

Ο ίδιος πάντως διακρίνει ένα συνεχές αγώνα δρόμου. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, όσοι την υιοθέτησαν πρώτοι και αύξησαν την παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας τους μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης θα δουν αυτό το πλεονέκτημα να εξασθενεί, υποστήριξε. Έτσι, για να ξεχωρίσουν και πάλι, αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν ένα νέο πλεονέκτημα.

«Για να νικήσεις τον ανταγωνισμό, πρέπει να κάνεις κάτι πιο έξυπνο ή πρέπει να κάνεις λίγο περισσότερο από τους άλλους», είπε χαρακτηριστικά.