Η-fairfax-διατηρεί-το-32,67%-στη-eurobank-μετά-τη-συγχώνευση-με-την-eurobank-ergasias

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει, με βάση σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), σε σχέση με τη συγχώνευση με απορρόφηση της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. από την Eurobank, που ολοκληρώθηκε την 12 Δεκεμβρίου 2025, και είχε ως αποτέλεσμα, οι συμμετοχές που προηγουμένως κατείχε η Fairfax και οι θυγατρικές της στην Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. να καταστούν συμμετοχές στην Eurobank, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax στις 12.12.2025 παραμένει ακριβώς το ίδιο (χωρίς καμία μεταβολή των ορίων), ανερχόμενο σε 32,67% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.186.363.895 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank. Ωστόσο, τα αντίστοιχα άμεσα και έμμεσα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατέχει η Fairfax, μέσω των ελεγχόμενων εταιρειών της, τροποποιήθηκαν ως εξής.