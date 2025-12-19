Κάνετε-το-Κουίζ-της-Εβδομάδας

Trending
- Από πρόκληση σε πρόκληση ο Μίτσκοσκι: «Για μένα το όνομα Μακεδονία είναι ιερό», απαντά στο ελληνικό ΥΠΕΞ
- Παρέμβαση ΥΠΑΑΤ για γεωργούς που δεν έλαβαν τη βασική ενίσχυση λόγω εκκρεμοτήτων στο Κτηματολόγιο
- Wall Street: Κέρδη στο τέλος της εβδομάδας με άρωμα τεχνολογίας
- Με άνοδο έκλεισαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street
- 6 απλά πράγματα για να σας πάρουν σοβαρα – «Το 99% των ανθρώπων δεν τα κάνουν»
- Έκκληση για χριστουγεννιάτικη εκεχειρία κάνει η κυβέρνηση στους αγρότες στη Γαλλία
- Ο Τραμπ συμφώνησε με 9 μεγάλες φαρμακευτικές να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ
- Οι ΗΠΑ επιβάλλουν νέες κυρώσεις σε επτά άτομα που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα