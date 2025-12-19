Κέρδη στις Ευρωαγορές – Ιστορικό υψηλό για τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή (19/12), με τον περιφερειακό δείκτη αναφοράς να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν μια σειρά αποφάσεων για τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε προκαταρκτικά με άνοδο άνω του 0,4% στο κλείσιμο του Λονδίνου, φτάνοντας σε επίπεδο-ρεκόρ τις 588,07 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έκλεισε με κέρδη 0,40% στις 24.295,95 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά κατά 0,01% στις 8.151,38 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,61% στις 9.897,42 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημείωσε άλμα 0,66% στις 44.757,55 μονάδες και ο ισπανικός IBEX κέρδισε 0,22% στις 17.169,80 μονάδες

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, οι γίγαντες αθλητικών ειδών Puma και Adidas υποχώρησαν κατά 3% και 1% αντίστοιχα, καθώς οι ανησυχίες για την πορεία της αμερικανικής ανταγωνίστριας Nike επηρέασαν και τις εταιρείες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Παρότι η Nike ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street στα αποτελέσματα του δεύτερου δημοσιονομικού τριμήνου, οι επενδυτές ανησύχησαν από την αδυναμία της κινεζικής αγοράς και τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο του καθεστώτος δασμών της κυβέρνησης Τραμπ.

Η μετοχή της Nike κατέγραψε πτώση 10%, ενώ συνολικά υποχωρεί κατά 20% σε σχέση με το υψηλό του Φεβρουαρίου.

Η Puma ήταν μεταξύ των χειρότερα αποδιδόντων μετοχών του Stoxx 600 την Παρασκευή, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του δείκτη.

Την ίδια στιγμή, η ιταλική κατασκευάστρια πολυτελών αυτοκινήτων Ferrari ενισχύθηκε κατά 1,7%, περιορίζοντας τα προηγούμενα κέρδη της.

Οι επενδυτές στην περιοχή προσπαθούν να αφομοιώσουν μια ημέρα γεμάτη αποφάσεις κεντρικών τραπεζών, καθώς την Πέμπτη ανακοινώθηκαν εξελίξεις στη νομισματική πολιτική από την Τράπεζα της Αγγλίας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη Norges Bank και τη Riksbank. Όλες, εκτός από την Τράπεζα της Αγγλίας —η οποία μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης— διατήρησαν αμετάβλητα τα βασικά τους επιτόκια.

Η ΕΚΤ αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης, εκτιμώντας πλέον ανάπτυξη έως 1,4% το 2025 και 1,2% το 2026.