Κίνα:-Ανοδικές-αναθεωρήσεις-για-την-οικονομία-από-διεθνείς-οργανισμούς

Το τελευταίο διάστημα, διεθνείς οργανισμοί εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την πορεία της κινεζικής οικονομίας, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επισημαίνει ότι, παρά τις πολλαπλές προκλήσεις, η Κίνα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Aντίστοιχα, η Παγκόσμια Τράπεζα υπογραμμίζει ότι η ενεργητική δημοσιονομική πολιτική, η ευέλικτη νομισματική στάση και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση των αγορών εξαγωγών συνέβαλαν στη διατήρηση σταθερής πορείας.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτυπώνουν τα ισχυρά θεμέλια της κινεζικής οικονομίας και την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Η ανθεκτικότητα της κινεζικής οικονομίας δεν στηρίζεται σε μια «εύθραυστη ευημερία» με έναν και μόνο μοχλό ανάπτυξης.

Πατά πάνω σε ένα ευρύτερο πλέγμα συγκριτικών πλεονεκτημάτων και σε ένα συνεκτικό πλαίσιο στήριξης.

Καταρχάς, η χώρα διαθέτει ένα σχεδόν αυτάρκες και ολοκληρωμένο βιομηχανικό οικοσύστημα, με πλήρη παραγωγική αλυσίδα και ισχυρές υποδομές υποστήριξης.

Έτσι, ακόμη και όταν αυξάνονται οι εξωτερικές πιέσεις ή αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς, μπορεί να προσαρμόζει γρήγορα τη δομή της και να διατηρεί την ανοδική της τάση.

Την ίδια στιγμή, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς παραμένει καθοριστικό: με πληθυσμό άνω του 1,4 δισ. και περισσότερους από 400 εκατ. πολίτες με μεσαία εισοδήματα, η εσωτερική ζήτηση διαθέτει ισχυρή δυναμική.

Παράλληλα, οι επενδύσεις στην επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία τροφοδοτούν σταθερά τον οικονομικό μετασχηματισμό.

Και σε επίπεδο πολιτικής, το ευέλικτο πλαίσιο μακροοικονομικής διαχείρισης, με ευρεία εργαλειοθήκη μέτρων, επιτρέπει την έγκαιρη αντιμετώπιση κινδύνων, τη σταθεροποίηση των προσδοκιών της αγοράς και την ενίσχυση των θεσμικών βάσεων για ανάπτυξη υψηλής ποιότητας.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η κινεζική οικονομία θα «τρέξει» με ρυθμό 5% το 2025, δηλαδή κατά 0,2% υψηλότερα από την πρόβλεψη που είχε δημοσιευθεί τον Οκτώβριο.

Επίσης, η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά κατά 0,4% την πρόβλεψή της για το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.

Οι αναθεωρήσεις αυτές δείχνουν ότι η εικόνα της κινεζικής οικονομίας δεν πρέπει να αξιολογείται στιγμιαία, αλλά μέσα από μια πιο δυναμική και μακροπρόθεσμη οπτική.

Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον έντονης αναπροσαρμογής, όπου η διεθνής ζήτηση παραμένει υποτονική, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες κινούνται με έντονη μεταβλητότητα και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο σύνθετος, καμία οικονομία δεν μένει ανεπηρέαστη.

Η Κίνα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή: δέχεται πιέσεις, αλλά επιταχύνει τον μετασχηματισμό της και συγκεντρώνει δυναμική για το επόμενο στάδιο.

Οι βραχυπρόθεσμες δυσκολίες είναι υπαρκτές, όμως τα θεμελιώδη μεγέθη που στηρίζουν τη θετική μακροπρόθεσμη πορεία δεν έχουν αλλάξει. Αντίθετα, οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη υψηλής ποιότητας δείχνουν πιο ώριμες.

Καθώς εντείνονται οι μεταρρυθμίσεις, διευρύνεται το άνοιγμα προς το εξωτερικό και επιταχύνεται η καινοτομία, η Κίνα αναμένεται να διατηρήσει σταθερή πορεία, λειτουργώντας ως πιο διαρκής παράγοντας σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία.