Κίνα:-Ηγετική-δύναμη-στην-ανάπτυξη-της-πράσινης-Οικονομίας

Μια πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με τίτλο «Μια αγορά τρισεκατομμυρίων δολαρίων: Οδηγός για CEOs για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας», αναδεικνύει ότι η πράσινη οικονομία έχει ήδη εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο τομέα αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με συνεχιζόμενη ραγδαία ανάπτυξη. Αποτελεί πλέον μια από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας οικονομικής προόδου.

Το 2024, η συνολική αξία της παγκόσμιας πράσινης οικονομίας ξεπέρασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ προβλέπεται να αγγίξει τα 7 τρισ. έως το 2030 — ρυθμός ανάπτυξης που ξεπερνούν σχεδόν κάθε άλλο τομέα εκτός από την τεχνολογία.

Ο τομέας της μείωσης εκπομπών, που περιλαμβάνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, εκτιμάται στα 4,6 τρι. δολάρια.

Παράλληλα, ο τομέας της προσαρμογής και ανθεκτικότητας —όπως η παρακολούθηση του κλίματος και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης— αποτιμάται σε 1,1 τρισ. δολάρια, με προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης, λόγω της έξαρσης ακραίων καιρικών φαινομένων και της εντατικοποίησης των επενδύσεων σε ανθεκτικές υποδομές.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η μείωση του κόστους για ώριμες τεχνολογίες, οι στοχευμένες βιομηχανικές πολιτικές και η μετατόπιση της ζήτησης από την κρατική στήριξη προς τις δυνάμεις της αγοράς, έχουν μετατρέψει την πράσινη οικονομία σε έναν πλήρως κλιμακούμενο και βιομηχανοποιημένο κλάδο.

Οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ταχύτερη ανάπτυξη, υψηλότερες αποτιμήσεις και μειωμένο κόστος κεφαλαίου, ενώ οι κυβερνήσεις αξιοποιούν την πράσινη οικονομία για την ενίσχυση του ΑΕΠ, την ενεργειακή αυτάρκεια, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Η μελλοντική επέκταση της πράσινης οικονομίας αναμένεται να υποστηριχθεί από την ενίσχυση της ζήτησης, τη συνεχιζόμενη πτώση κόστους και τη διαρκή πολιτική υποστήριξη.

Οι ώριμες τεχνολογίες θα εξακολουθήσουν να επεκτείνονται, ενώ οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα αποτελέσουν τον επόμενο μοχλό ανάπτυξης.

Η Κίνα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια πράσινη μετάβαση, κατέχοντας ηγετική θέση στους τομείς των επενδύσεων, της καινοτομίας, της εφαρμογής τεχνολογιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι κινεζικές επενδύσεις σε καθαρές ενέργειας αυξήθηκαν από 372 δισ. δολάρια το 2019 σε 659 δισ. το 2024, με ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 12%.

Το ίδιο έτος, η Κίνα ξεπέρασε την Ευρώπη —τη δεύτερη μεγαλύτερη επενδυτική δύναμη— κατά 60%.

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, η Κίνα έχει τετραπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ σε ηλιακά συστήματα και διπλασιάσει τα νέα έργα αιολικής ενέργειας από το 2020, συνεισφέροντας πάνω από το 60% της παγκόσμιας αύξησης σε αυτούς τους τομείς.

Στην κατανάλωση, η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια σταθμούς φόρτισης.

Η ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει πλέον το 35% της τελικής κατανάλωσης στον κτιριακό τομέα και το 30% στη βιομηχανία.

Το 2025, η Κίνα καταγράφει για πρώτη φορά μείωση στις εκπομπές άνθρακα, χωρίς να επιβραδύνεται η οικονομική δραστηριότητα.

Το επίτευγμα αυτό είναι αποτέλεσμα μακροπρόθεσμων στρατηγικών πολιτικών, όπως οι στόχοι «διπλού άνθρακα» και το εμβληματικό σχέδιο «Made in China 2025».

Η πρόοδος και η αναπτυξιακή δυναμική της Κίνας στον τομέα της πράσινης οικονομίας καταδεικνύουν μια ιστορική μετατόπιση της παγκόσμιας ηγεσίας στην καθαρή ενέργεια – από τη Δύση προς την Ανατολή.