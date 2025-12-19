Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, December 19
    Κατά-0,3%-αυξήθηκε-ο-κύκλος-εργασιών-στη-βιομηχανία-τον-Οκτώβριο
    Κατά 0,3% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

    Κατά 0,3% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Αύξηση 0,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Οκτώβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

    1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

    – Αύξηση κατά 5,6% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

    – Αύξηση κατά 0,3% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

    2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

    – Αύξηση κατά 4,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

    – Μείωση κατά 1,8% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

    Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,4% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com