Κρέας και γλυκά ανεβάζουν τον λογαριασμό: Το πραγματικό κόστος των φετινών γιορτών

Το ερώτημα δεν είναι αν θα βάλουμε κάτι στο τραπέζι. Είναι πόσο θα μας κοστίσει να το κάνουμε «όπως πρέπει», χωρίς εκπτώσεις στην ποσότητα, στην ποιότητα και –κυρίως– στη συναισθηματική τελετουργία των ημερών. Το 2025, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: το εορταστικό τραπέζι ακριβαίνει, αλλά όχι ομοιόμορφα. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τον λογαριασμό να φαίνεται πιο βαρύς από όσο δείχνει ο γενικός πληθωρισμός.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΙΝΕΜΥ–ΕΣΕΕ, το κόστος για χριστουγεννιάτικο τραπέζι 6 έως 8 ατόμων κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ, δηλαδή αύξηση 3,6% έως 7,1% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, σε άλλη αποτύπωση της αγοράς, το ΙΝΚΑ (Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών) μιλά για σαφώς μεγαλύτερη επιβάρυνση, αναφέροντας αύξηση 16%–20% σε σύγκριση με πέρυσι, με υπολογισμούς που –όπως σημειώνεται– δεν περιλαμβάνουν διάφορα «αόρατα» κόστη (λάδι, αυγά, ρεύμα κ.ά.) που προσθέτουν επιπλέον ποσό.

Η πρώτη μεγάλη αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι δεν υπάρχει ένα “ένα νούμερο”. Υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες (πόσα άτομα, ποιο μενού, τι θεωρείται βασικό, τι μένει εκτός), και αυτό από μόνο του εξηγεί γιατί ο καταναλωτής νιώθει ότι «του λένε 7% και στην κάρτα γράφει πολύ παραπάνω».

Ο πληθωρισμός δείχνει 2,4% αλλά το φαγητό τρέχει αλλιώς

Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε για τον Νοέμβριο 2025 ετήσιο πληθωρισμό 2,4%, όμως στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά η ετήσια αύξηση είναι 2,7%, με αναφορές σε ανατιμήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά και αυγά, σοκολάτες και προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. ELSTAT+1

Με απλά λόγια: μπορεί ο «μέσος όρος» να φαίνεται ήπιος, αλλά τα κομμάτια του εορταστικού τραπεζιού είναι ακριβώς αυτά που γράφουν πάνω τους το μεγαλύτερο ποσοστό ανατίμησης. Και εκεί δεν παίζεις εύκολα άμυνα, γιατί η παράδοση (κρέας, γλυκά, ποτά) δεν είναι απλώς μενού – είναι έθιμο.

Το μεγάλο βάρος πέφτει στο κρέας και δεν είναι λεπτομέρεια

Από τα στοιχεία της ΕΣΕΕ/ΙΝΕΜΥ προκύπτει ότι οι πιέσεις φέτος συγκεντρώνονται έντονα στις πρωτεΐνες: καταγράφονται αυξήσεις όπως 18,2% στο αρνί, 16,7% στο μοσχάρι, 11% στην κατεψυγμένη γαλοπούλα και 7,1% στη νωπή γαλοπούλα.

Και εδώ βρίσκεται η δεύτερη μεγάλη αλήθεια: ένα τραπέζι «χαλάει» από δύο γραμμές του λογαριασμού. Μπορεί να γλιτώσεις κάτι στις πατάτες, στα λαχανικά ή σε ορισμένα φρούτα, αλλά αν το κεντρικό πιάτο γράψει διψήφια αύξηση, ο τελικός μέσος όρος εκτοξεύεται. Το κρέας είναι ο πολλαπλασιαστής του κόστους.

Γλυκά, σοκολάτα, καφές και τα «μικρά» που μαζεύουν μεγάλο σύνολο

Στο εορταστικό τραπέζι, η αίσθηση αφθονίας χτίζεται συχνά με τα συνοδευτικά: γλυκά, ξηροί καρποί, σοκολάτες, ροφήματα. Αυτά δεν είναι ακριβά «ένα-ένα», αλλά είναι πολλά. Και η ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι ακριβώς αυτά τα είδη (σοκολάτες και προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφές) βρίσκονται στις κατηγορίες με ανοδικές πιέσεις. ELSTAT+1

Παράλληλα, σε αποτυπώσεις της αγοράς καταγράφονται υψηλές τιμές λιανικής για τα παραδοσιακά γλυκά, με αναφορές που ανεβάζουν τη «γιορτινή» δαπάνη ακόμη και όταν κάποιος κρατήσει τα βασικά πιάτα σταθερά.

Ο κρυφός λογαριασμός που δεν μπαίνει στις συγκρίσεις

Ακόμη κι όταν βλέπεις ένα εύρος τύπου 111–160 ευρώ για 6–8 άτομα, υπάρχουν κόστη που στην πράξη τα πληρώνεις αλλά δεν καταγράφονται πάντα με τον ίδιο τρόπο: λάδι και καρυκεύματα που «υπάρχουν στο σπίτι» μέχρι να μην υπάρχουν, ρεύμα για φούρνους και κουζίνες, αναλώσιμα, στολισμός, μικρές αγορές της τελευταίας στιγμής. Στις εκτιμήσεις που βασίζονται σε αυστηρά «καλάθια προϊόντων», αυτά συχνά μπαίνουν με υποσημείωση ή μένουν απ’ έξω.

Και επειδή ο καταναλωτής τα πληρώνει όλα μαζί, η αίσθηση είναι μία: «μου βγήκε πιο ακριβά απ’ όσο λένε». Δεν είναι πάντα υπερβολή. Είναι διαφορά ορισμών.

Αν δεν το κάνεις σπίτι, το πληρώνεις πολύ ακριβότερα

Αν μέρος της γιορτής μεταφερθεί εκτός σπιτιού (εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, καφέ), τότε το κόστος ανεβαίνει απότομα: η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ετήσια αύξηση 7,4% στην ομάδα Ξενοδοχεία–Καφέ–Εστιατόρια. ELSTAT

Με άλλα λόγια, το «να βγούμε για να μην μαγειρέψουμε» δεν είναι απαραίτητα οικονομική λύση. Είναι λύση χρόνου και κόπου – και κοστολογείται ανάλογα.

Τι σημαίνει τελικά σε ευρώ για μια οικογένεια

Με βάση το εύρος της ΕΣΕΕ/ΙΝΕΜΥ, ένα τυπικό τραπέζι 6–8 ατόμων παίζει φέτος σε μεσαία διψήφια προς χαμηλά τριψήφια επίπεδα, ανάλογα με το αν θα κινηθείς σε προσφορές, σε πιο οικονομικές επιλογές κρέατος ή σε πιο «πλούσια» εκδοχή με περισσότερα συνοδευτικά και γλυκά.

Από την άλλη, οι υψηλότερες εκτιμήσεις τύπου ΙΝΚΑ δείχνουν το σενάριο όπου το τραπέζι «γράφει» βαριά, κυρίως όταν το κρέας και τα παραδοσιακά είδη μπουν στο καλάθι σε τιμές που έχουν ήδη πάρει την ανηφόρα.

Το συμπέρασμα είναι ωμό: φέτος δεν σε «σκοτώνει» το σύνολο των προϊόντων, σε σκοτώνουν οι λίγες κατηγορίες που είναι απαραίτητες για να μοιάζει γιορτή. Και ειδικά το κρέας είναι ο ρυθμιστής του τελικού λογαριασμού.

Συμπέρασμα

Το εορταστικό τραπέζι του 2025 δεν είναι απλώς «λίγο ακριβότερο». Είναι ένα τραπέζι όπου ο επίσημος πληθωρισμός μπορεί να δείχνει συγκρατημένος, αλλά οι βασικοί πυλώνες της γιορτής (κρέας, γλυκά, καφές/σοκολάτα, έξοδος) πιέζουν προς τα πάνω. Οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν ότι θα πληρώσουμε παραπάνω, με τις αποκλίσεις να εξηγούνται κυρίως από το τι βάζει ο καθένας μέσα στον υπολογισμό του.