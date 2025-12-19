Κυριάκος-Πιερρακάκης:-Στην-πρώτη-του-συνεδρίαση-υπουργών-Οικονομικών-της-g7-ως-πρόεδρος-του-eurogroup

Με μια σύντομη ανάρτησή του στο Facebook ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε γνωστό ότι την Παρασκευή συμμετείχε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών των χωρών της G7, εκπροσωπώντας τα κράτη της Ευρωζώνης.

Ο Έλληνας υπουργός μετείχε στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών της G7 για το 2025 υπό καναδική Προεδρία, καθώς από τον Ιανουάριο αναλαμβάνει η Γαλλία την Προεδρία της G7.

Στην ανάρτησή του ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Eurogroup ευχαρίστησε τον Καναδό υπουργό Οικονομικών Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν για την ηγεσία του και εξέφρασε την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας με τη γαλλική πλευρά και τον Ρολάν Λεσκίρ.

«Σήμερα συμμετείχα στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7 υπό την καναδική προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον François-Philippe Champagne για την ηγεσία του κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και ανυπομονώ να συνεργαστώ την επόμενη χρονιά με τον Roland Lescure, υπό τη γαλλική προεδρία της G7» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

